Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Chá de revelação foi realizado neste domingo (10) pelo deputado e Heloísa Wolf Foto: Reprodução Chá de revelação foi realizado neste domingo (10) pelo deputado e Heloísa Wolf. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Eduardo Bolsonaro, 35, e Heloísa Wolf, 28, fizeram neste domingo (10) um chá de revelação do sexo do bebê que o casal espera, e descobriram que a psicóloga está grávida de uma menina.

Os pais anunciaram o sexo da criança com um tiro em um balão que continha bolas rosas. Assim que o tiro atingiu o balão, as bolas caíram sobre o jardim onde acontecia o evento, em Brasília.

“Feliz dia das mães para a mais nova mamãe do pedaço”, comemorou Eduardo em seu perfil no Instagram. Parte da família de Eduardo, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, estava no evento.

