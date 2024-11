Notícias Eduardo Bolsonaro vê chance de barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Bolsonaro acompanhou a apuração da eleição americana diretamente do resort de Trump. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acredita que a recente vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos pode salvar seu pai da prisão e da inelegibilidade. Em recente entrevista, ele afirmou que a volta de Trump ao poder pode incentivar uma nova correlação de forças favorável à direita no Brasil e impactar decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na entrevista, o parlamentar, que acompanhou a apuração dos votos nos Estados Unidos ao lado de Trump e figuras como Elon Musk, afirmou que o controle republicano no Senado americano facilitará a aprovação de um projeto de lei que pode restringir a entrada nos EUA de autoridades que, na visão dos republicanos, tenham violado a liberdade de expressão. “Isso se aplica a ministros que praticaram abusos, como no caso recente envolvendo o X”, disse, em alusão à disputa entre o proprietário da rede, Elon Musk, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.

Comparação

Eduardo vê paralelos entre os desafios enfrentados por Trump e Bolsonaro, destacando que ambos foram alvo de processos judiciais e acusações. Ele acredita que o retorno de Trump após acusações e tentativas de prisão pode servir como exemplo para Bolsonaro. “É a mesma história. Se o Trump voltou, então há chance de Bolsonaro voltar lá”, afirmou, acrescentando que o retorno de Trump deixa o STF “menos confortável para fazer perseguições”.

Sobre as eleições de 2026, Eduardo enfatizou que Bolsonaro é “o plano A, B e C” da direita e reforçou que não há outro nome para substituí-lo. “Impossível foi tirar o Lula da cadeia e torná-lo elegível. Se fizeram isso, acredito que é possível reverter a situação de Bolsonaro”, disse o deputado.

Para Eduardo, a ascensão de Trump representa um fortalecimento da direita global e traz impactos diretos para o Brasil. Ele destaca a influência do republicano sobre o Judiciário americano e sugere que isso também pode gerar pressão sobre as instituições brasileiras, especialmente o STF, ao lidar com investigações e condenações relacionadas a Bolsonaro e a aliados.

Debate sobre anistia

O parlamentar afirmou que defende o PL da Anistia, projeto em tramitação no Congresso que quer anistiar os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Embora reconheça “alguma responsabilidade” nos eventos, ele refuta a ideia de que se tratou de uma tentativa de golpe. “Não foi dado nenhum tiro e não foi apreendida nenhuma arma”, argumentou, classificando as condenações como exageradas.

Para Eduardo, o movimento de anistia visa combater o que ele chama de “prisões arbitrárias” que, segundo ele, têm o objetivo de intimidar apoiadores de Bolsonaro e da direita no país. Ele defende que os envolvidos nos ataques sejam julgados individualmente, mas critica o que considera uma “instrumentalização” do Judiciário para coibir manifestações de apoio ao ex-presidente.

Com Jair Bolsonaro inelegível até 2030 após condenação por abuso de poder político e econômico pelo TSE, Eduardo vê possibilidades de reverter a decisão. Ele compara a situação de seu pai com a reabilitação política de Lula. “Se fizeram o impossível com Lula, também acredito na reversão para o Bolsonaro”, afirmou, reforçando que a volta de Trump pode fortalecer a campanha por essa mudança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-espera-que-o-governo-trump-pressione-o-supremo-a-salvar-seu-pai/

Eduardo Bolsonaro vê chance de barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos

2024-11-10