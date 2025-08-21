Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Eduardo Bolsonaro fala em “conversas normais entre pai, filho e aliados”

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Deputado federal, que está nos Estados Unidos, e o pai foram indiciados pela Polícia Federal por coação a autoridades. (Foto: Reprodução)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, se pronunciou após o indiciamento dele e do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por coação a autoridades responsáveis pela ação penal do golpe de Estado, na última quarta-feira (20).

Em sua conta pessoal na rede social X, o deputado disse que “é lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados”.

No relatório, a PF aponta elementos de que o ex-presidente e o deputado buscaram atrapalhar o processo do golpe, em que Jair Bolsonaro é réu.

A PF também viu indícios de que os dois cometeram o crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito, uma vez que suas ações “buscam atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e, até mesmo, o Congresso Nacional Brasileiro”.

Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato para morar nos Estados Unidos, onde atua junto ao governo Donald Trump para pressionar contra o processo da tentativa de golpe. Nesse contexto, Trump impôs um tarifaço de 50% a produtos brasileiros. Eduardo reassumiu o mandato em 21 de julho de 2025, mas não voltou para o Brasil.

No mesmo post em que comentou o indiciamento, o deputado federal falou que sua atuação nos Estados Unidos “jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil”.

“Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional”, afirmou.

Áudios

Também na quarta, a PF fez buscas e apreensões contra o pastor Silas Malafaia, que aparece nas investigações sobre coação a autoridades. Ele retornou nesta quarta ao Brasil, vindo de Lisboa, e foi recebido no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. No entanto, ele não foi indiciado.

No relatório, a PF informou que foram extraídos do celular de Jair Bolsonaro áudios e conversas com Malafaia e Eduardo Bolsonaro que haviam sido apagados.

Esses registros reforçam, segundo os investigadores, as tentativas de articulação para intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que apuram a trama golpista.

“As mensagens demonstram que as sanções articuladas dolosamente pelos investigados foram direcionadas para coagir autoridades judiciais do Supremo Tribunal Federal (STF)”, escreveu a PF.

“Com a finalidade de favorecer interesse próprio, qual seja, impedir eventual condenação criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus, acusados pela prática dos crimes de organização criminosa, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado”, diz o documento da PF.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Entenda o que é ser indiciado e o que pode acontecer com Bolsonaro e seu filho Eduardo em inquérito sobre coação
Indiciamento de Bolsonaro expõe disputa interna da direita, avalia cientista político
https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-fala-em-conversas-normais-entre-pai-filho-e-aliados/ Eduardo Bolsonaro fala em “conversas normais entre pai, filho e aliados” 2025-08-21
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 28 milhões
Esporte Botafogo perde para a LDU e está eliminado da Libertadores
Mundo Governo Trump informa que pode cassar vistos de estrangeiros que já tenham entrado nos Estados Unidos
Política Silas Malafaia fica em silêncio na Polícia Federal e diz que vai falar após saber de teor do inquérito
Rio Grande do Sul Trensurb retomará operação total entre Porto Alegre e Novo Hamburgo a partir da próxima semana
Política Alexandre de Moraes tem cartões bloqueados após sanção da Lei Magnitsky
Economia Expoagas 2025 encerra com R$ 795 milhões em negócios
Política Bolsonaro recebeu R$ 30,5 milhões em um ano, diz relatório da Polícia Federal
Política Rejeição a Lula cai para 51% e a Tarcísio sobe para 39%; Tarifaço desgastou Tarcísio, avalia diretor da pesquisa Quaest
Política CPI do INSS quer ouvir todos ministros da Previdência desde governo Dilma
Pode te interessar

Notícias Mensagens confirmam operação de Eduardo Bolsonaro para fritar Tarcísio

Notícias Aliados veem Bolsonaro e Tarcísio alinhados em meio ataques de Eduardo e Malafaia

Notícias Defesa de Bolsonaro nega transgressão de medida cautelar se diz surpresa com indiciamento pela Polícia Federal

Notícias Polícia Federal afirma que Bolsonaro recebeu R$ 30 milhões em um ano