Política Eduardo Bolsonaro volta a atacar Tarcísio e fala em “subserviência servil às elites”; um dia antes, filho de Bolsonaro criticou o governador por negociar com os Estados Unidos: “É um desrespeito comigo”

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2025

Tarcísio é um dos cotados para a disputa presidencial do ano que vem pelo campo bolsonarista. (Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a atacar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Mas como, para você, a subserviência servil as elites é sinônimo de defender os interesses nacionais, não espero que entenda.”

Tanto Eduardo como Tarcísio são cotados para a disputa presidencial do ano que vem pelo campo bolsonarista, já que o ex-presidente está inelegível ao menos até 2030 e pode ser condenado e preso ainda neste ano em julgamento no STF sobre a trama golpista de 2022 para impedir a posse de Lula (PT).

Um dia antes, em entrevista à Folha de S.Paulo, Eduardo disse que Tarcísio errou ao tentar negociar uma saída para as tarifas de 50% com a Embaixada dos Estados Unidos. “É um desrespeito comigo”, disse.

“Nós já provamos que somos mais efetivos até do que o próprio Itamaraty. O filho do presidente, exilado nos Estados Unidos. Queria buscar uma alternativa lateral. É um desrespeito comigo. Mas eu não estou buscando convencimento da população, eu estou buscando pressionar o Moraes.”

A nova reação de Eduardo ocorre em cima de uma resposta de Tarcísio à CNN Brasil. “Sem problema [crítica de Eduardo]”, afirmou o governador à emissora. “Neste momento, estou olhando para São Paulo, para o seu setor industrial, para sua indústria aeronáutica, de máquinas e equipamentos, para o nosso agronegócio, para nossos empreendedores e trabalhadores”.

Cotado como candidato a presidente no ano que vem, Tarcísio buscou minimizar o desgaste diante da crise do tarifaço anunciado por Donald Trump e, na semana passada, fez uma rodada de conversas que passou por Bolsonaro, por ministros do STF e pelo chefe da embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

O governo Lula tem associado as consequências econômicas do tarifaço à oposição, inclusive a Tarcísio, aliado de Bolsonaro.

Pacificaçãço

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, nessa terça (15), que os embates entre Eduardo e o governador de São Paulo, por posicionamentos em relação ao tarifaço do governo americano sobre produtos brasileiros, tiveram uma solução pacífica, após conversas com os dois.

Apesar de não revelar detalhes dos diálogos com o filho e o aliado, Bolsonaro deu razão a Tarcísio por estabelecer diálogo com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar, por uma saída para a questão econômica. (Com informações da Folha de S.Paulo e do jornal O Globo)

