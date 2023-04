Esporte Eduardo Coudet não abre mão de multa de 6 milhões de dólares e fica no Atlético-MG

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A dívida do Galo está em R$ 1,5 bilhão. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG A dívida do Galo está em R$ 1,5 bilhão. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG) Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Atlético-MG pretendia, nesta terça-feira (11), definir o futuro do técnico argentino Eduardo Coudet, que muito provavelmente seria a demissão dele. Porém, uma multa milionária, que gira em torno de 6 milhões de dólares – quase R$ 30 milhões – é um dos grandes empecilhos. E o treinador não abre mão dessa quantia milionária.

Não é segredo para ninguém que o clube mineiro vive momento financeiro critico. O Galo vem convivendo com uma dívida bilionária, atrasos em pagamentos e teve que abrir, recentemente, mão de jogadores do elenco para aliviar a folha salarial, que gira em torno de R$ 18 milhões.

A saída de Ademir e Sasha – para Bahia e Bragantino – foram, inclusive, assuntos abordados por Coudet na coletiva que iniciou a crise há poucos dias no Galo. O treinador foi contrário à saída, principalmente de Eduardo Sasha. Sobre a dívida, recentemente, na inauguração da Arena MRV, o presidente do clube, Sérgio Coelho, chorou ao citar as dificuldades financeiras do clube.

“Quero agradecer nossa diretoria que trabalha com muito esforço, todos os funcionários. Agradeço à massa atleticana, que nos apoia. Mesmo com as dificuldades financeiras que o clube passa, conseguimos realizar nosso sonho, da nossa casa”, disse o presidente do Galo.

Além da saída de jogadores, o treinador fez cobranças públicas por investimento e afirmou que o “contrato estava na mesa”, pedindo inclusive que fosse retirada a multa rescisória bilateral do contrato. O valor gira em torno de R$ 30 milhões em caso de rescisão de Coudet e toda a sua comissão técnica (são cinco auxiliares). Acontece que o clube assinou a cláusula de retirada e, agora, é o treinador que está reticente.

Houve uma reunião entre a diretoria com o treinador, e Chacho pediu desculpas (também de forma pública). Mas ainda é indefinido o futuro. Desde a entrevista coletiva, foram quatro dias intensos nos bastidores do clube. Após o título do Campeonato Mineiro, ainda em campo ninguém cravou a permanência.

O Atlético-MG, ainda busca que Coudet assine a cláusula que retira a multa, algo solicitada pelo próprio treinador. Em caso de eventual saída sem concordância do técnico, terá que pagar a milionária aumentando ainda mais o endividamento do clube que gira em torno de R$ 1,5 bilhão, e é a maior do País. Mas, pelo visto, o treinador não quer abdicar de seus milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/eduardo-coudet-nao-abre-mao-de-multa-de-6-milhoes-de-dolares-e-fica-no-atletico-mg/

Eduardo Coudet não abre mão de multa de 6 milhões de dólares e fica no Atlético-MG

2023-04-11