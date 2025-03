Bruno Laux Eduardo Girão solicita apoio do Senado para pedido de impeachment contra o PGR Paulo Gonet

Por Bruno Laux | 11 de março de 2025

O senador Eduardo Girão (NOVO-CE) solicitou apoio dos colegas parlamentares a um pedido de impeachment de sua autoria contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Impeachment do PGR

O senador Eduardo Girão (NOVO-CE) subiu à tribuna nesta segunda-feira para solicitar apoio dos colegas parlamentares a um pedido de impeachment de sua autoria contra o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O requerimento, que será apresentado nesta quarta-feira em entrevista coletiva, aponta uma série de supostas omissões e distorções na atuação do PGR, além de “violações de princípios”.

Impeachment do PGR II

A mobilização de Girão contra Paulo Gonet tem como alvo principal determinadas ações do procurador-geral em meio às investigações da trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas de seu entorno. O senador do NOVO defende a tese de que o PGR apresentou suposta conivência com atos de coação durante a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, considerado peça-chave para o desenrolar das investigações.

Relação respeitosa

Ao tomar posse nesta segunda-feira no comando da Secretaria de Relações Institucionais, a agora ministra Gleisi Hoffmann afirmou reconhecer o papel de articulação política assumido e garantiu que “cumprirá acordos” com o Congresso. Alvo de expectativa para a melhora do diálogo do Planalto com o Legislativo, a nova líder ministerial prometeu atuar em conjunto com os parlamentares, em uma relação “respeitosa, franca, solidária e direta”.

Divergências à parte

Durante o primeiro discurso como ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann fez acenos ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem já viveu divergências públicas ao longo do atual governo. A petista prometeu estar ao lado do colega da Esplanada para ajudar nas consolidações das pautas econômicas do Executivo, as quais afirma que estão “colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda”.

Campanha misógina

Ao deixar oficialmente o Ministério da Saúde nesta segunda-feira, Nísia Trindade queixou-se da “campanha sistemática e misógina” de que afirma ter sido alvo ao longo dos 25 meses em que esteve à frente da pasta. A ex-ministra relatou que teve sua capacidade, idoneidade e trabalho desvalorizados durante o período através de um comportamento político que “não devemos aceitar como natural”.

Indicação inaceitável

Diante da mobilização do PL para emplacar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) no comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, lideranças da base governista vêm trabalhando intensamente para impedir a ascensão do parlamentar ao cargo. O líder da federação PT-PCdoB-PV, Lindbergh Farias (PT-PB), afirma que é “inaceitável” que o filho de Jair Bolsonaro siga utilizando o Parlamento brasileiro para continuar com sua “campanha atentatória” contra a Justiça brasileira e os interesses nacionais.

Mobilização estratégica

O interesse do PL na Comissão de Relações Exteriores ocorre frente aos planos do partido em utilizar o colegiado como palco para tecer críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e ao governo Lula. Pesa também na decisão a recente solicitação do PT ao Supremo para apreender o passaporte de Eduardo, a partir da qual o partido de Bolsonaro passou a tratar a nomeação do parlamentar como “prioridade máxima”.

IPI zero

A deputada Luiza Canziani (PSD-PR) apresentou uma proposta legislativa para isentar do Imposto sobre Produtos Industrializados a compra de automóveis para pessoas com câncer. O benefício tributário tem o objetivo de ajudar a reparar possíveis perdas financeiras com o tratamento da doença, que em determinados casos não é totalmente coberto por planos de saúde ou pelo sistema público.

Núcleo incompleto

A criação do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado, do Ministério da Justiça, vem sendo questionada na Câmara pelo deputado Marcos Pollon (PL-MS). O parlamentar solicitou a suspensão do núcleo sob o argumento de que o grupo possui um modelo incompleto de organização, a partir da ausência da participação de órgãos “centrais e fundamentais” do Sistema de Segurança Pública, como as polícias militares e civis.

Linguagem simples

O plenário do Senado votará nesta quarta-feira o projeto que torna obrigatório que os documentos oficiais sejam escritos em uma linguagem compreensível para qualquer pessoa. A chamada “Política Nacional de Linguagem Simples” propõe a adoção de técnicas de escrita como o uso da ordem direta nas orações, o emprego de frases curtas, a exposição de uma única ideia por parágrafo e o uso de palavras comuns e de fácil compreensão.

Mutirão internacional

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, embaixador André Corrêa do Lago, lançou nesta segunda-feira, através de uma carta, um chamado global contra as mudanças climáticas. O diplomata convocou um “mutirão” para dar atenção à temática, frente à necessidade de cooperação internacional para acelerar a implementação de soluções no combate ao problema.

Gestores do agro

A Famurs promoverá nesta quarta-feira, em meio à programação da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, o 4º Fórum Estadual dos Gestores Municipais do Agro. Centrada no tema “O aumento da produtividade é o caminho – irrigação é a solução”, a edição deste ano reunirá lideranças municipais e do agronegócio para debater pontos relacionados às perdas da produção devido às estiagens, às propostas de legislação e ações necessárias para alavancar a irrigação no RS e às boas práticas municipalistas.

Missão Portos Verdes

Ao longo desta semana, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico participa na Europa da Missão Portos Verdes, liderada pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do RS. Com agendas na Espanha, Bélgica e Países Baixos, a comitiva participa de compromissos com foco nas cadeias de suprimentos da energia eólica offshore e de visitações a portos.

RS e Meio Ambiente

A Associação Médica do RS sedia nesta terça-feira, em Porto Alegre, a abertura da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente. Ao longo de dois dias, o evento reunirá delegados municipais em Grupos de Trabalho para debater projetos ambientais relacionados aos eixos mitigação, adaptação e preparação para desastres, assim como transformação ecológica, justiça climática, governança e educação ambiental.

Tributação em debate

O prefeito Sebastião Melo acompanha nesta terça-feira um grupo de lideranças da Frente Nacional das Prefeitas e Prefeitos em uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a regulamentação da reforma tributária e a composição do Comitê Gestor do IBS. O colegiado será responsável por coordenar a administração do novo imposto, que substituirá o ICMS e o ISS.

* Instagram: @obrunolaux

