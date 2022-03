Política Eduardo Leite admite conversas por candidatura à Presidência e diz que tomará a decisão nas próximas semanas

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que alguns aliados têm defendido sua entrada na disputa. (Foto: Reprodução)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), admitiu nesta quinta-feira (10) que discute a possibilidade de voltar à corrida presidencial após ser derrotado nas prévias do PSDB pelo governador de São Paulo, João Doria. Em evento em Washington, nos Estados Unidos, Leite afirmou que alguns aliados têm defendido sua entrada na disputa e que está correndo para tomar uma decisão sobre uma possível candidatura.

Segundo o governador gaúcho, a decisão será tomada nas próximas semanas em razão da legislação eleitoral, que determina que ele renuncie ao governo do Rio Grande do Sul até o final deste mês caso deseje ser candidato.

Aliados de Leite estão em conversas tanto dentro do PSDB, que dependeria de Doria desistir de sua candidatura, quanto no PSD. Na quarta-feira (9), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que não será candidato à Presidência pela sigla comandada pelo ex-ministro Gilberto Kassab. Com isso, abriu a possibilidade de uma filiação de Leite ao partido de olho nas eleições de outubro.

“Eu acredito que temos que contribuir para criar uma alternativa para o país. Há muitas pessoas que pensam que eu posso contribuir como candidato nesta eleição, seja pelo que fizemos no Rio Grande do Sul, seja porque eu sou um político jovem que pode mostrar para a população este caminho para o futuro”, afirmou Leite.

Segundo o governador, ele participará de discussões com aliados nas próximas semanas antes de tomar uma decisão.

“Nós estaremos conversando nas próximas semanas, até porque a legislação eleitoral no Brasil determina que eu renuncie ao meu mandato como governador até o fim deste mês de março. Estamos com pressa”, afirmou.

O PSD ainda não definiu um candidato próprio a presidente, mas escolheu Eduardo Leite como o “plano B” para a disputa.

Antes de anunciar uma decisão, Leite vai conversar com os integrantes do PSDB que apoiaram seu nome nas prévias do partido, como o deputado Aécio Neves (MG), o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-senador José Aníbal (SP).

“Tem toda essa conversa que ele provavelmente sai do governo do Rio Grande do Sul e pode ser que ele não continue no PSDB. Pode sair do governo e do PSDB”, disse Aníbal, que defende uma união entre Leite e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) para a disputa presidencial. O senador paulista afirmou que preferia que o gaúcho disputasse pelo PSDB, mas admitiu ser improvável que Doria desista da pré-candidatura. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

