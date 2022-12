Rio Grande do Sul Eduardo Leite anuncia mais nomes para o secretariado de seu 2º mandato como governador do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Chefe do Executivo gaúcho será empossado neste domingo (1º) para mais um mandato. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com mais três nomes anunciados nessa quinta-feira (29), o governador eleito Eduardo Leite definiu 24 dos 27 integrantes do primeiro escalão do Executivo gaúcho a ser empossado em 1º de janeiro.

Os novos acréscimos à lista são Simone Stulp para a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Carlos Rafael Mallmann, que permanecerá no comando da pasta de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e Cláudio Gastal, que se manterá à frente da secretaria de Planejamento, Governança e Gestão durante o mês de janeiro. Posteriormente, assumirá a presidência do Badesul, a convite de Leite.

Ainda devem ser divulgados os outros 3 escolhidos (incluindo o titular de uma pasta extraordinária, ainda não detalhada), de um total de 27 previstos na reformulação administrativa submetida à apreciação da Assembleia Legislativa – na atual gestão são 25 titulares. Confira, a seguir, como está definida até agora a futura composição (em ordem alfabética por órgão):

Assistência Social: Beto Fantinel

Agricultura e Pecuária: Giovani Feltes

Casa Civil (com status de Secretaria): Artur Lemos

Cultura: Beatriz Araújo

Desenvolvimento Econômico: Ernani Polo

Desenvolvimento Rural: Ronaldo Santini

Desenvolvimento Urbano: Carlos Rafael Mallmann

Casa Militar (com status de Secretaria): Luciano Boeira

Comunicação: Tânia Moreira

Educação: Raquel Teixeira

Esporte e Lazer: Danrlei de Deus

Fazenda: Pricilla Maria Santana

Inovação, Ciência e Tecnologia: Simone Stulp

Logística e Transportes: Juvir Costella

Meio Ambiente: Marjorie Kauffmann

Obras Públicas: Izabel Matte

Parcerias e Concessões: Pedro Capeluppi

Planejamento, Governança e Gestão: Cláudio Gastal

Procuradoria-Geral do Estado (com status de Secretaria): Eduardo Cunha da Costa

Saúde: Arita Bergmann

Segurança Pública: Sandro Caron

Sistemas Penal e Socioeducativo: Luiz Henrique Viana

Trabalho e Desenvolvimento Profissional: Gilmar Sossella

Turismo: Vilson Covatti

Além destes, foram confirmados nesta semana os nomes de Marjorie Kauffmann para o Meio Ambiente, Giovani Feltes, na Agricultura e Vilson Covatti, à frente do Turismo. O tenente-coronel Euclides Neto está assegurado desde a semana passada para a chefia de gabinete no Palácio Piratini. Já o deputado estadual reeleito Frederico Antunes (PP) voltará a exercer a liderança do governo do Estado na Assembleia Legislativa, retomando função desempenhada durante o primeiro mandato de Eduardo Leite (que renunciou ao cargo em março para concorrer à Presidência da República, plano que não se concretizou).

Cerimônia de posse

Diplomados no dia 19, Eduardo Leite (PSDB) e o seu vice eleito Gabriel Souza (MDB) assumirão oficialmente o cargo neste domingo, 1º de janeiro.

Ambos serão empossados em cerimônia marcada para as 10h no Parlamento gaúcho, depois atravessarão a rua Duque de Caxias até o Palácio Piratini para a transmissão do cargo (11h) pelo atual mandatário, Ranolfo Vieira Júnior – que ocupará cargo na diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A chapa Leite-Souza derrotou a candidatura do ex-ministro bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno das eleições, realizado no dia 30 de outubro. O tucano obteve 3.687.126 votos (57,12%), contra 2.767.786 (42,88%) do adversário.

Ele havia renunciado ao mandato no dia 31 de março, diante da possibilidade de concorrer à Presidência da República, plano que acabou não se concretizando. Com a renúncia, o então vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, passou a comandar o Executivo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul