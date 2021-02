Flávio Pereira Eduardo Leite: futuro cacique do PSDB?

Por Flavio Pereira | 11 de fevereiro de 2021

Eduardo Leite pode ser nome de consenso para unir correntes do PSDB. (Foto: Divulgação)

Um almoço nesta quinta-feira em Porto Alegre vai reunir o governador gaúcho Eduardo Leite, e integrantes da cúpula nacional do PSDB insatisfeitos com o autoritarismo e a sede de poder do governador paulista João Dória, que pretende tomar posse do partido.

O que parecia quase impossível até bem pouco tempo atrás, começa a se materializar no horizonte: o esvaziamento de João Dória, e a possibilidade do governador gaúcho, que com seu estilo conciliador consegue dialogar com todas as correntes do tucanato, tornar-se, sem disputas internas, candidato do partido à Presidência da República em 2022.

A raiz da crise no PSDB: Aécio x Dória

A tentativa do governador João Dória de atropelar e afastar do partido o ex-governador Aécio Neves e tomar a presidência de Bruno Araújo, deflagrou uma crise. Dória avaliou mal a força de Aécio, que recebeu a solidariedade dos tucanos e emitiu nota em tom muito forte:

“O destempero do governador (João Dória) se deve, na verdade, à sua fracassada tentativa de se apropriar do partido, como ficou explicitado no jantar promovido por ele ontem, que tinha como objetivo afastar o atual presidente Bruno Araújo, para que ele próprio assumisse a presidência do PSDB”.

Aécio disse também que Doria chegou a se autoproclamar presidente da legenda. “O desrespeito à democracia interna é tamanha que hoje mesmo o governador chegou ao extremo de se autoproclamar ‘presidente nacional do PSDB’, cargo para o qual nunca foi escolhido por seus pares”, afirmou Aécio.

Vitória de Gabriel Souza: Proibidas corridas de cães no RS

O presidente da Assembleia Legislativa Gabriel Souza colheu ontem os frutos de uma persistente ação de combate às famigeradas corridas de cães no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite assinou o decreto que proíbe as corridas de cães no Rio Grande do Sul e Gabriel Souza avaliou que esta “é mais uma vitória que garante a proteção dos animais, evitando que sofram maus-tratos, como lesões e consumo de substâncias que prejudicam a saúde”.

O decreto assinado pelo governador, teve por base o projeto de lei protocolado por Gabriel Souza no ano passado. Segundo o deputado, “a regulamentação da proibição foi instituída no Código Ambiental, do qual fui relator e inclui o capítulo que reconhece os animais domésticos como seres sencientes”. No mesmo ato, Eduardo Leite anunciou o envio à Assembleia de um projeto, em regime de urgência, para fortalecer juridicamente a norma de proibição das corridas.

A Lava Jato está bem viva

Enquanto se debatia a derrota da Lava Jato na Segunda Turma do STF, que autorizou o uso de provas ilegais, e fortaleceu a defesa de Lula nos processos que pedem a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, um fato novo surgiu ontem.

Os procuradores da Lava Jato de Curitiba apresentaram nova denúncia contra José Dirceu e outros aliados, por embolsar cerca de R$ 48 milhões a título de corrupção e lavagem de dinheiro.

A propina serviu, segundo o MP, para favorecer as empresas Personal e Hope na Diretoria de Serviços da Petrobras, em contratos de R$ 2,6 bilhões e 1,8 bulhão, respectivamente.

No caso da Personal, a propina recebida por Zé Dirceu e sua turma foi de R$ 18 milhões. No caso da Hope, a propina chegou a R$ 30 milhões, segundo documentos juntados pelo MP ao processo.

Defesa de Lula descarta provas ilegais

A defesa de Lula surpreendeu ontem, e mesmo após a vitória obtida na Segunda Turma do STF (4×1) anunciou que não vai juntar as provas ilegais (grampos telefônicos obtidos ilegalmente) aos processos que buscam obter a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.

