Agro Eduardo Leite palestrou no primeiro dia da Fenasoja

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Eduardo Leite durante palestra no primeiro da 23ª edição da Fenasoja, em Santa Rosa. (Foto: Divulgação/Fenasoja)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro dia da Feira Nacio­nal da Soja-Fenasoja, nesta quinta-feira (28), contou com a presença do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Lei­te. Na ocasião, ele realizou uma palestra no Centro Administrativo do Parque de Ex­posições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa. O encontro, que teve como tema “O Papel do Poder Executivo na melhoria da competitividade do ambiente de negócios e da prestação de serviços públicos no RS”, reuniu lideranças da comunidade.

Durante sua fala, Leite destacou sobre o desafio de sua gestão para colocar em dia as contas do Estado. O ex-governador ainda reiterou os motivos para deixar o governo. “O intuito foi justamente estar disposto aos debates, e construir a candidatura que vai garantir a continuidade para a gestão do RS. Se eu continuasse no cargo de governador, eu só poderia a buscar o cargo de governador, e todos sabem o que penso sobre a reeleição”, afirmou Eduardo Leite.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro