Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Governador (D) recebeu o cargo do presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito (E), durante reunião no Palácio Piratini. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

Após um breve período de férias, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, retomou suas funções nessa quinta-feira (16). Durante sua ausência, a administração estadual foi conduzida pelo vice, Gabriel Souza e, nos últimos dois dias, pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito.

A transferência do cargo de governador ao chefe do Legislativo é um procedimento anual que simboliza a confiança mútua entre os Poderes. Brito formalizou a devolução do cargo a Leite em uma reunião no Palácio Piratini, durante a tarde, com a assinatura do termo de transmissão.

Leite destacou que a educação será a principal prioridade em seu retorno. “Com energia renovada após esse breve descanso, retomo as atividades com total empenho. Hoje [quinta] teremos um encontro com os novos diretores da Rede Estadual de Ensino, eleitos recentemente. Vamos alinhar estratégias para o setor educacional deste ano com as equipes das escolas”, afirmou o governador.

Novos diretores

O Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, foi palco da posse dos novos diretores de escolas da Rede Estadual. A cerimônia simbolizou a conclusão de um inovador processo de seleção, pois os gestores eleitos passaram, pela primeira vez, por etapas de avaliação e capacitação para assumir o cargo.

Com a participação de 2,3 mil diretores eleitos, o ato reforçou o compromisso com a excelência na liderança escolar. “Esse evento simboliza a união entre governo, gestores escolares e comunidades, reafirmando um pacto coletivo pela educação de qualidade no Rio Grande do Sul. Seguiremos atuando para valorizar cada vez mais os gestores como protagonistas de uma política educacional transformadora, que prepare nossa juventude para os desafios do futuro”, afirmou Leite.

Ao lado da secretária da Educação, Raquel Teixeira, o governador apresentou as metas da educação para os próximos anos. Em seguida, realizaram um ato simbólico de posse dos 2,3 mil novos diretores, representados por um profissional eleito de cada uma das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Antes da solenidade, os diretores também participaram de uma jornada formativa sobre diversos temas do universo educativo.

Em seu pronunciamento no evento, Leite também destacou realizações dos dois ciclos de governo até agora, que impactam positivamente estudantes, professores e a infraestrutura escolar, como o pagamento do piso nacional de professores, a nomeação de 1.542 novos docentes após uma década sem concursos, a retomada de promoções para mais de 23 mil professores e a ampliação do programa Professor do Amanhã, que promove por meio da concessão de bolsas a formação de educadores nas áreas mais demandadas.

