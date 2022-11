Política Eduardo Leite será o novo presidente do PSDB a partir de 2023

30 de novembro de 2022

Governador eleito do Rio Grande do Sul é aposta nacional do partido, que encolheu após a eleição de 2022

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, será o novo presidente do PSDB a partir de fevereiro de 2023. A informação foi confirmada pela legenda por Leite nas redes sociais nesta quarta-feira (30). O tucano é uma das principais apostas nacionais da sigla. O gaúcho vai viajar para Brasília na próxima semana e vai ajustar com o atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, a passagem do comando.

O governo eleito disse ao jornal O Estado de S.Paulo que neste final de ano está concentrado em fazer a preparações para sua gestão no Rio Grande do Sul e que, por isso, só será oficializado no cargo partidário no ano que vem. “Nesse momento estou focado na montagem do governo”, declarou.

Leite ensaiou concorrer à Presidência pelo PSDB neste ano e até renunciou ao governo do Estado para isso, mas desistiu após um cenário de disputas internas dentro do PSDB e de outros partidos que queriam ser alternativas a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Fora do cargo, mas com o aliado Ranolfo Vieira (PSDB) no comando da máquina estadual, Leite venceu o bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno e vai voltar a comandar o Palácio do Piratini a partir de 2023.

Desde a eleição de 2018, os tucanos acumulam uma série de revezes. O partido costumava polarizar as eleições nacionais com o PT desde 1994, mas perdeu lugar para o bolsonarismo.

Na disputa de 2022, o PSDB deixou de eleger o governador de São Paulo pela primeira vez em 28 anos e ficou com uma bancada diminuta na Câmara, com apenas 13 deputados. Além de Leite, o PSDB também venceu a eleição em Pernambuco, com Raquel Lyra, e no Mato Grosso do Sul, com Eduardo Riedel.

