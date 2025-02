Rio Grande do Sul Efeito direto do tarifaço dos EUA para aço e alumínio será menor no Rio Grande do Sul, diz a Fiergs

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo levantamento da entidade, 2,7% das exportações gaúchas de aço e 5,7% de alumínio vão para os Estados Unidos Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar do tarifaço de 25% imposto pelo presidente Donald Trump para aço e alumínio importados pelos Estados Unidos, os efeitos diretos para o Estado serão limitados, segundo a Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul).

Isso porque se para o Brasil, de janeiro a dezembro de 2024, 44,7% das vendas externas desse insumo foram destinadas ao mercado americano (US$ 6 bilhões do total de US$ 13 bilhões), para o RS elas representaram 2,7% da pauta, US$ 4 milhões do total de US$ 147 milhões vendidos. Os principais destinos do aço gaúcho no ano passado foram México (24,7%), Argentina (23,3%), e Índia (11,2%).

No alumínio, o Brasil exportou US$ 1,3 bilhão em 2024, com US$ 176,8 milhões (13,1%) para os Estados Unidos. Já no Rio Grande do Sul, as vendas deste produto alcançaram US$ 8,2 milhões, com 5,7% (US$ 500 mil) para os EUA, de acordo com o levantamento realizado pela Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs.

No impacto indireto, porém, o Rio Grande do Sul poderá sofrer consequências, dado que uma possível menor demanda dos Estados Unidos – devido ao aumento de preço do produto brasileiro no mercado americano – pode afetar a produção brasileira de aço e alumínio, aumentando custos e reduzindo a competitividade no mercado interno.

Os EUA representavam 4,3% do mercado das exportações de aço do RS em 2021, participação que foi reduzida para 3,6% (2022), 3,2% (2023) e 2,7% (2024).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/efeito-direto-do-tarifaco-dos-eua-para-aco-e-aluminio-sera-menor-no-rio-grande-do-sul-diz-a-fiergs/

Efeito direto do tarifaço dos EUA para aço e alumínio será menor no Rio Grande do Sul, diz a Fiergs

2025-02-11