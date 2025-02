Mundo Presidente dos Estados Unidos nega comprar Gaza, mas reivindica autoridade para tomar território

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Presidente dos EUA afirmou que território palestino pode se tornar "Riviera do Oriente Médio" Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres na Casa Branca nesta terça-feira (11) que acredita que o país “terá a Faixa de Gaza”, citando suposta “autoridade dos EUA” para reivindicar o território.

“Nós vamos tê-la, vamos mantê-la e vamos garantir que haja paz e que não haja nenhum problema, e ninguém vai questionar isso, e vamos administrá-la muito bem”, afirmou Trump durante uma reunião com o rei da Jordânia, Abdullah II.

O presidente americano pontuou que gostaria de ver Gaza se tornar uma propriedade lucrativa para resorts e prédios de escritórios. Pressionado por repórteres no Salão Oval sobre o que permitiria aos Estados Unidos tomar o controle do território soberano de Gaza, Trump respondeu, “sob autoridade dos EUA”.

O republicano rejeitou a ideia de que os EUA poderiam comprar a Faixa de Gaza. “Não teremos que comprar… teremos Gaza, não temos que comprar, não há nada para comprar”, disse ele.

“É uma área devastada pela guerra. Vamos tomá-la, vamos mantê-la, vamos valorizá-la, vamos fazê-la funcionar eventualmente, onde muitos empregos serão criados para as pessoas no Oriente Médio. Vai ser para as pessoas no Oriente Médio, mas acho que pode ser um diamante”, adicionou.

