Rio Grande do Sul Justiça derruba suspensão e aulas devem ser iniciadas nas escolas estaduais gaúchas nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Prazo é considerado necessário para organização de famílias e do transporte escolar Foto: Seduc/Arquivo (Foto: Seduc/Arquivo) Foto: Seduc/Arquivo

O governo do Estado conseguiu derrubar, nesta terça-feira (11), por meio do recurso apresentado à Justiça, a decisão liminar que adiou o retorno das aulas na rede pública estadual para a próxima segunda-feira (17). Com isso, o calendário terá início nesta quinta-feira (13).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se pronunciou sobre a suspensão das aulas no Estado devido à forte onda de calor.

“A gente compreende e acata as questões relacionadas à onda de calor, mas estamos insistindo com o Poder Judiciário para que possamos voltar na quinta-feira. Não é sobre um ou dois dias letivos, é sobre o compromisso com a educação”, afirmou Leite, em entrevista à TV Assembleia.

O Palácio Piratini optou pela retomada nesta quinta-feira para dar prazo à organização das escolas e das famílias e acertar a logística do transporte escolar aos estudantes.

Segundo o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, a nova decisão revoga totalmente a anterior. “O desembargador entendeu que não há justificativa, que não há nenhuma ilegalidade nos atos do governo e que não houve nenhuma falta de cuidado ao legitimar o adiamento”, disse Eduardo Cunha da Costa.

