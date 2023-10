Geral Egito diz que recebeu lista de 22 brasileiros que querem deixar Gaza

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Grupo de brasileiros está abrigado em escola na Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução)

O governo do Egito já está com a lista completa dos 22 brasileiros que querem deixar Gaza. Cópias de passaporte, fotos, documentos, um dossiê detalhado foi transmitido à chancelaria egípcia. Há 15 crianças para sair da região. Desta lista completa, 13 pessoas estão abrigadas em uma escola.

Inicialmente eram 28 pessoas que estavam na lista, porém, 6 desistiram. Ocorre que o Egito está sem nenhuma estrutura de imigração na fronteira. Fontes do Itamaraty receberam este alerta do governo egípcio.

Os bombardeios de Israel em Gaza danificaram severamente o posto de Imigração em Rafah, segundo informações transmitidas por autoridades egípcias. A passagem pela fronteira está muito prejudicada.

Por isso, os próprios egípcios fizeram chegar ao governo brasileiro que a esperança para tirar os brasileiros e civis de Gaza recai totalmente agora na reunião de amanhã do Conselho de Segurança da ONU.

Segundo as fontes do Itamaraty, o Egito também faz coro pela necessidade urgente da abertura de corredor humanitário para socorrer a população de Gaza e permitir saídas pela fronteira.

Para isso, seria necessário ter ainda a garantia e o compromisso de Israel de que não haverá novos bombardeios no posto fronteiriço.

O Egito precisará montar — nem que seja provisoriamente — uma nova estrutura de imigração, com o deslocamento de funcionários.

Segundo diplomatas egípcios e brasileiros envolvidos nas negociações, é muito remota, portanto, a possibilidade de tirar os brasileiros de Gaza antes desta reunião do Conselho de Segurança da ONU, prevista para esta sexta-feira (13) à tarde em Nova York, nos Estados Unidos.

A Embaixada do Brasil na Palestina divulgou nessa quinta-feira (12) as primeiras imagens de uma escola católica na Faixa de Gaza que está sendo usada para abrigar brasileiros. São 13 pessoas no local.

Em um dos vídeos divulgados, Bader Monir, uma criança de 11 anos, diz que se sente seguro no abrigo. “Aqui, a gente não pode morrer. Aqui, o chão é limpo, tudo é limpo. Essa escola é muito melhor pra mim do que ficar de casa”, disse o menino.

De acordo com a embaixada, Bader está há cinco meses em Gaza. Antes disso, morou em São Paulo. Ele está no abrigo com dois irmãos, de 9 e 4 anos de idade. A família, composta por cinco pessoas, tem cidadanias palestina e brasileira.

O governo do Brasil negocia com o Egito a formação de um corredor humanitário para retirar brasileiros de Gaza, o que ainda não foi autorizado pelas autoridades egípcias.

Segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, o Brasil comunicou às autoridades israelenses que a escola católica na Faixa de Gaza está sendo utilizada como abrigo e pediu que o local não seja bombardeado.

O embaixador afirmou à TV Globo que estão sendo oferecidos atendimentos psicológicos à comunidade “para atenuar as consequências dos bombardeios constantes sobre a saúde mental dos brasileiros afetados, sobretudo crianças”. As informações são do portal de notícias G1.

