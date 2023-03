Colunistas $egurança na Câmara dos Deputados

Por Leandro Mazzini | 9 de março de 2023

A despeito da invasão dos criminosos disfarçados de patriotas e da quebradeira na Casa no dia 8 de janeiro, a Câmara dos Deputados não tem economizado no contrato de segurança das dependências. Pagou R$ 52,2 milhões nos últimos 22 meses para a Partner Security Serviços de Segurança LTDA. Pelo contrato, a empresa deve fornecer 274 empregados para serviços de vigia (interno e externo), supervisores e encarregados. Segundo dados repassados à Coluna via Lei de Acesso à Informação, a Câmara pagou R$ 25.718.324,55 no contrato vigente entre maio de 2021 e abril de 2022, e já repassou mais R$ 26.523.850,00 até este mês. Após os atos criminosos de janeiro, agora o terraço do Congresso conta com quatro vigilantes, em turnos, por 24 horas. Além disso, a Casa conta também com agentes efetivos da Polícia Legislativa.

Parceirão, hein

Grandes empresários estranham a situação do Maranhão, deixada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e cujo governador Carlos Brandão acaba de anunciar 36 secretários – invejável inchaço público. O Estado tem um dos piores PIBs, patina no crescimento, e sob liminar judicial há dois anos não paga suas dívidas nos contratos nos quais a União é fiadora. O Governo federal acaba de cobrir R$ 44 milhões do Estado na praça.

‘Palmômetro’

Ela saiu em baixa e desgastada. Vez ou outra é alvo de chacota nas redes sociais por suas falas confusas quando presidente. Mas ontem, no evento do Dia da Mulher no Palácio, a mais aplaudida pelo público (maioria feminino) foi Dilma Rousseff. Em 2º no ranking informal ficou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Simone Tebet levou o 3º. O Governo Lula III tem 11 ministras, mais as presidentes da Caixa e BB.

No aperto

A pandemia passou mas as contas ficaram, e muitas. O povo ainda tenta ajeitar as finanças com dificuldade. Pesquisa da Fintech com 800 profissionais de empresas públicas e privadas do Brasil revela que 58% dos trabalhadores não têm recursos suficientes para viver neste mês. Há mais agravantes: 84% dos empregados afirmaram não ter recursos para arcar com uma emergência financeira que supere R$ 10 mil.

Maus negociantes?

Para operadores do mercado, a recente tentativa frustrada do grupo J&F de comprar o controle da Braskem pode ser resultado da má fama da empresa, que se intensificou nos últimos anos. As numerosas investigações nas quais os irmãos Joesley e Wesley Batista estiveram envolvidos, e a suspeita de um caso de vaca louca em uma unidade da JBS – que derrubou as ações – têm causado reações negativas em investidores.

Mais Diálise

A Associação dos Centros de Diálise e Transplante conquistou mais uma unidade da federação para complementar o valor do tratamento para pacientes renais. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, anunciou que vai pagar 25% a mais do valor repassado pelo SUS para cada sessão de hemodiálise. Isso vai garantir que 132 pacientes que recebiam diálise internados em hospitais consigam acesso a vagas nas clínicas.

Colaboraram Carolina Freitas, Danielle Souza e Izânio Façanha.

