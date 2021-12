Geral “Ele cuspia em mim”, diz ex-mulher do ex-secretário de Justiça Pedro Eurico em novas acusações de estupro e violência doméstica

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2021

A economista aposentada Maria Eduarda Marques de Carvalho diz que não saiu de casa antes por medo das constantes ameaças de morte. (Foto: Reprodução de TV)

A economista aposentada Maria Eduarda Marques de Carvalho fez novas denúncias contra o ex-marido, o ex-secretário de Justiça de Pernambuco Pedro Eurico, com quem foi casada por 25 anos. Em entrevista exclusiva ao programa Fantástico, exibida no domingo (12), ela afirmou que foi vítima de estupros recorrentes e contou detalhes da rotina de agressões: “ele cuspia em mim”.

A primeira denúncia de violência doméstica contra o advogado foi feita por Maria Eduarda à TV Globo no último dia 7. Com a repercussão, Pedro Eurico pediu exoneração do cargo, que ocupava há seis anos. A defesa dele vai pedir que novas testemunhas sejam ouvidas ainda na fase de inquérito. O ex-secretário negou as acusações.

Em entrevista para a repórter Monica Silveira, Maria Eduarda relembrou a série de violências sofridas durante o relacionamento com Pedro Eurico. A primeira agressão aconteceu quando os dois ainda eram namorados. O relacionamento teve início quando Maria Eduarda tinha 29 anos e Pedro Eurico 45 anos. “Na primeira agressão que eu sofri estava dentro da minha casa. Ele me pegou pela cabeça pelo pescoço, puxou meu cabelo, meteu minha cabeça no armário no quarto e eu cai, desfalecida”, disse a economista.

Os dois reataram o relacionamento e se casaram. “Ele mandava muitas flores, era muito gentil”, afirmou. Depois de um tempo de suposta paz, as agressões sempre voltavam a acontecer. “Ele cuspia em mim. Tava passando por perto dele, sabe aquela coisa que a pessoa puxa e dá aquela cusparada? Ele cuspia em mim. Eu dizia: o que é isso?”, recordou.

O casamento só terminou em fevereiro deste ano, quando Maria Eduarda saiu de casa e foi morar com a mãe. Ela diz que não saiu de casa antes por medo das constantes ameaças de morte.

A defesa do ex-secretário divulgou uma nota na qual disse que Maria Eduarda, durante muitos anos, “fez ameaças e terrorismo com meus filhos e minha sogra, já falecida, criando tensões intensas no meu meio familiar”. “Essas denúncias agora veiculadas não são verdadeiras. Tudo isso não passa de manipulação para tentar destruir a minha imagem de homem público, construída ao longo de 40 anos”, diz. As informações são do portal de notícias G1.

