Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

Jovem de 23 anos afirmou aos investigadores que o jogador a impediu de deixar o banheiro da boate. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A jovem de 23 anos que acusa Daniel Alves de estupro afirmou em depoimento que foi agredida pelo jogador quando estava trancada com ele no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, na noite de 30 de dezembro do ano passado. De acordo com a mulher, o brasileiro ficou “batendo na cara” antes de consumar o ato de violência sexual. O atleta ainda teria a impedido de sair do toalete, ordenando que só deixasse o local após o lateral.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro por suspeita de agressão sexual. O jogador brasileiro nega a acusação.

No depoimento, que o jornal espanhol “ABC” teve acesso, a jovem relatou que Daniel Alves fez um sinal para que ela se aproximasse de uma porta. Conforme a narrativa apresentada aos investigadores, a mulher acreditou que entraria em uma outra área VIP da boate. Mas o jogador fechou a porta e ela percebeu que estava trancada no banheiro.

“Eu disse a ele que queria ir embora e ele respondeu que não podia sair de lá”, afirmou às autoridades locais. Em seguida, prossegue o depoimento, ele teria puxado o vestido da jovem e a feito sentar em seu colo. “Ele me agarrou pela nuca, não sei se também pelos cabelos e me jogou no chão, machuquei o joelho”, relatou.

Na sequência, o brasileiro teria tentado forçar a jovem a fazer sexo oral. “Resisti, mas ele era muito mais forte do que eu”, afirmou a jovem. O brasileiro, conforme o relato, passou então a agredi-la. “Ele ficou me batendo no rosto por um tempo, eu senti como se estivesse me afogando, não porque ele estava me apertando, mas pela angústia que eu estava sentindo”, declarou.

Após o ato sexual, ainda conforme o depoimento, Daniel Alves teria se afastado da jovem e começado a se vestir. Ela então se ergueu e tentou abrir a porta, mas teria sido impedida pelo brasileiro. “Ele se afastou e começou a se vestir, então eu levantei também e virei para abrir a porta, mas ele me disse: ‘Você não vai sair daqui, eu saio primeiro””, disse.

A jovem não soube relatar com precisão quanto tempo demorou para sair do banheiro, pois estava nervosa e não conseguia abrir a porta.

Gerente diz que atleta viu vítima chorando

O gerente da boate Sutton, em Barcelona, Robert Massanet, afirmou em depoimento que Daniel Alves viu a suposta vítima de estupro chorando. O jogador deixava a casa noturna quando passou pelo responsável pelo estabelecimento que, naquele instante, tentava acalmar a jovem que relatou ter sido violentada pelo brasileiro no banheiro.

