Economia “Ele não quer conversar”, diz Lula sobre posição de Trump diante do tarifaço

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Lula afirmou que se Trump quiser negociar, o Brasil está pronto para fazê-lo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nessa quinta-feira (24) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer conversar sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros – que têm previsão para entrar em vigor em 1º de agosto. Contudo, Lula afirmou que se Trump quiser negociar, o Brasil está pronto para fazê-lo.

O presidente criticou a fala do colega norte-americano de que a Justiça brasileira está fazendo uma caça às bruxas no julgamento do golpe de Estado em que Bolsonaro é réu.

“Ele acredita em bruxa? Alguém aqui acredita em bruxa para ter caça às bruxas. Ele mandou uma carta pedindo para pararem de perseguir o (Jair) Bolsonaro. Um desaforo desrespeitoso com o Brasil e a justiça brasileira”, pontuou.

“Eu fiquei pensando: o que fazer? Ele não quer conversar, se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava”, completou.

Lula também ironizou a estratégia do presidente norte-americano de atacar e, em algumas ocasiões, voltar atrás ou pausar as suas decisões.

“Mas ele não quis conversar. Ele nos deu até o dia 1º (de agosto). Se não dermos resposta até o dia 1º, ele vai taxar nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês: eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco”, brincou.

“Se Trump estiver ‘trucando’, ele ‘vai tomar um seis'”, prosseguiu em referência ao jogo “truco”, em que é comum que jogadores blefem em suas jogadas.

O presidente já afirmou em várias ocasiões que o Brasil adotaria a Lei da Reciprocidade no caso do tarifaço, mas o assunto divide opinião.

Integrantes do governo e empresários acreditam que a medida só deveria ser adotada como último recurso.

Relação com gestões anteriores

Lula destacou ainda a relação que teve com presidentes americanos de gestões anteriores como Bill Clinton e George W. Bush. E criticou o fato do republicano se achar o “imperador do mundo”.

“Eu converso com todo mundo, mas sobretudo com quem quer conversar. Se os EUA quiserem negociar, o Lulinha estará pronto para negociar. Mas desaforo só da Dona Lindu (mãe de Lula), e ela não fazia desaforo”, disse.

“Se quiserem negociar, nós vamos negociar. Nós temos os melhores negociadores do mundo”, reforçou em outro momento.

Essa não é a primeira vez que Lula critica publicamente o presidente dos Estados Unidos. Os dois líderes têm visões e lados oposto.

Nessa quinta, inclusive o presidente brasileiro mencionou que o Brasil não quer um “imperador do mundo”, pois o Brasil é “dono do próprio nariz” — ressaltando novamente a soberania do país.

Na quarta, Trump voltou a falar sobre o tarifaço. Segundo ele, elas vão ficar entre 15% e 50%. Contudo, ele salientou que os de 50% serão aplicadas a países com os quais os Estados Unidos “não estão se dando bem”.

As falas de Lula foram dadas durante cerimônia de anúncios do governo no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

O evento integra o 1° Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, que envolve iniciativas interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ele-nao-quer-conversar-diz-lula-sobre-posicao-de-trump-diante-do-tarifaco/

“Ele não quer conversar”, diz Lula sobre posição de Trump diante do tarifaço

2025-07-24