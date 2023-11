Inter Eleição colorada: Alessandro Barcellos e Roberto Melo avançam para segundo turno

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Barcellos (E) e Melo (D) participaram da votação no Conselho Deliberativo colorado. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Em votação no Conselho Deliberativo do Inter na noite desta terça-feira (7), Alessandro Barcellos foi o vencedor no primeiro turno das eleições do clube, obtendo 150 votos e superando Roberto Melo, que teve 130. Assim, ambos disputarão o voto do sócio em 9 de dezembro.

Além dos votos nos dois candidatos, foram registrados 13 votos nulos e oito votos em branco. Dos 338 conselheiros aptos a votarem, 37 não participaram do pleito.

Conheça os candidatos

Barcellos, o candidato da situação, busca a reeleição. O presidente foi vice de administração e finanças e de futebol com Marcelo Medeiros, que o antecedeu. O dirigente, inclusive, entrou no lugar de Melo para liderar a principal pasta do clube.

Melo permaneceu como vice entre 2017 e 2019. O dirigente já tinha trabalhado no departamento de futebol da gestão Giovanni Luigi, entre 2013 e 2014.

Chapas concorrentes

Situação – Em Frente! Pelo Inter, pela torcida

Presidente: Alessandro Pires Barcellos

1º Vice-Presidente: Dalton Schimitt Junior

2º Vice-Presidente: Ivandro Rodrigo Morbach

3º Vice-Presidente: Victor Grunberg

4º Vice-Presidente: Miguel de Sampaio Dagnino

Oposição – Gigante de novo!

Presidente: Roberto Lúcio Oliveira de Melo

1º Vice-Presidente: Léo Moura Centeno Júnior

2º Vice-Presidente: Luciana Paulo Gomes

3º Vice-Presidente: Mauri Luiz da Silva

4º Vice-Presidente: Guinther Spode

