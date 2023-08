Acontece Eleição do Cremers ocorre na próxima semana

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A votação será realizada pela internet nos dias 14 e 15 de agosto. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos dias 14 e 15 de agosto, os médicos do Rio Grande do Sul votam para escolher entre três chapas que concorrem à eleição do Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers). Os vencedores formarão o corpo de conselheiros da instituição a partir de 1º de outubro de 2023, e exercerão um mandato de cinco anos. Cada chapa é composta por 40 médicos, sendo 20 candidatos a conselheiro titular e 20 a conselheiro suplente.

O processo eleitoral acontece em todos os CRMs do país e é coordenado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

A votação será realizada pela internet nos dois dias, das 8h às 20h, e a participação é obrigatória para os médicos com menos de 70 anos. Também há possibilidade de votar presencialmente na sede do Cremers, em Porto Alegre, ou nas delegacias regionais do interior.

Todas as informações sobre o processo eleitoral, incluindo as chapas candidatas, o calendário eleitoral, a plataforma de votação e demais dúvidas estão reunidas no site eleicoescrms.org.br/rs. As regras da eleição estão dispostas na Resolução CFM n.º 2315/2022.

Como votar

-Acessar a página de votação pelo computador ou celular;

-Clicar em VOTAR e informar o CPF;

-Escolher identificação por certificado digital ou em nuvem, reconhecimento facial ou PIN enviado por e-mail ou SMS;

-Clicar na chapa escolhida e confirmar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/eleicao-do-cremers-ocorre-na-proxima-semana/

Eleição do Cremers ocorre na próxima semana

2023-08-11