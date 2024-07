Mundo Eleição nos Estados Unidos: doadores do partido de Joe Biden reterão 90 milhões de dólares para a campanha enquanto ele permanecer na disputa

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O congelamento do dinheiro ocorre no momento em que alguns assessores de Biden estão discutindo como persuadir o presidente a sair da disputa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alguns dos principais doadores democratas disseram ao maior comitê de ação política (super PAC) pró-Biden, o Future Forward, que promessas no valor de aproximadamente 90 milhões de dólares (quase R$ 500 milhões na cotação atual) estão suspensas se o presidente Joe Biden continuar como o candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estado Unidos nas eleições de novembro.

As doações congeladas incluem vários compromissos de oito dígitos, de acordo com as duas pessoas, que falaram sob condição de anonimato ao New York Times devido à sensibilidade da situação. A decisão de reter essas enormes somas de dinheiro é um dos exemplos mais concretos das consequências do fraco desempenho de Biden no debate no final de junho.

O Future Forward se recusou a comentar sobre quaisquer conversas com doadores ou sobre as quantias de dinheiro prometidas que estão sendo retidas. Um assessor comitê disse apenas que o grupo esperava que os contribuintes que haviam suspendido as doações retornassem assim que a atual incerteza sobre a candidatura fosse resolvida.

Separadamente, um doador do grupo descreveu ter sido abordado várias vezes pelo Future Forward desde o debate para fazer uma contribuição, mas disse que ele e seus amigos estavam “adiando”. As duas pessoas informadas sobre as doações congeladas se recusaram a dizer quais doadores individuais estavam retirando os cheques prometidos, que foram estimados em cerca de US$ 90 milhões ou mais.

Clareza

Não ficou claro quanto do dinheiro prometido foi destinado ao comitê de ação política em comparação com seu braço sem fins lucrativos, que também tem veiculado publicidade nos principais estados da disputa. O Future Forward tem se esquivado de tomar decisões estratégicas importantes até que tenha clareza sobre quem estará no topo da chapa, de acordo com uma pessoa próxima ao grupo.

O congelamento do dinheiro ocorre no momento em que alguns assessores de Biden estão discutindo como persuadir o presidente a sair da disputa, e quando sua campanha começou a testar a vice-presidente, Kamala Harris, em pesquisas frente a frente com eleitores contra o ex-presidente Donald Trump. O número de democratas do Congresso que pedem que Biden se afaste está aumentando a cada dia.

O possível déficit de dinheiro do super PAC ocorre no momento em que a própria campanha está se preparando para um período difícil de arrecadação de fundos em julho, já que os principais doadores questionam a viabilidade de Biden para vencer em novembro. Em uma entrevista coletiva na noite de quinta-feira, Biden foi firme. “Acredito que sou o mais qualificado para governar. E acho que sou o mais qualificado para vencer”, alegou. As informações são da Folha de Pernambuco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/eleicao-nos-estados-unidos-doadores-do-partido-de-joe-biden-reterao-90-milhoes-de-dolares-para-a-campanha-eleitoral-enquanto-ele-permanecer-na-disputa/

Eleição nos Estados Unidos: doadores do partido de Joe Biden reterão 90 milhões de dólares para a campanha enquanto ele permanecer na disputa

2024-07-12