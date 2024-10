Mundo Eleição nos EUA: incêndios em urnas de votação reacendem o alerta sobre teorias da conspiração

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Investigadores veem conexão entre os ataques, cometidos em dois Estados diferentes. (Foto: Reprodução)

O incêndio de duas urnas de votação, nos Estados de Washington e Oregon, reacendeu preocupações de que teorias da conspiração estejam motivando ataques ao processo eleitoral norte-americano, a poucos dias da escolha, em 5 de novembro, de quem governará o país nos próximos quatro anos. Centenas de votos foram destruídos nos ataques, cometidos na segunda-feira (29).

Autoridades – incluindo o FBI – analisam imagens de vigilância enquanto tentam identificar os responsáveis. A polícia já concluiu que dispositivos incendiários causaram os incêndios nas caixas de coleta, nas cidades de Portland e Vancouver. Evidências mostraram que os incêndios estavam conectados e relacionados a um incidente semelhante, em 8 de outubro.

Tim Scott, diretor de eleições do Condado de Multnomah, disse que seu escritório estava planejando entrar em contato com os três eleitores cujos votos foram danificados em Portland para ajudá-los a obter substituições.

Em Vancouver, centenas de votos foram perdidos em uma caixa de coleta no Fisher’s Landing Transit Center, quando o sistema de supressão de incêndio da caixa não funcionou como deveria. Greg Kimsey, auditor do Condado de Clark, disse que a caixa foi esvaziada pela última vez às 11h de sábado. Eleitores que depositaram seus votos lá depois disso estão sendo incentivados a entrar em contato com o escritório para obter um novo.

Na outra, em Portland, um sistema de supressão de incêndio parece ter funcionado para conter as chamas, limitando o número de votos danificados a três. O escritório aumentará a frequência com que coleta os votos e mudará os horários de coleta para a noite, para evitar que as caixas de coleta fiquem cheias durante a noite, quando o vandalismo é mais provável. Kimsey descreveu o incêndio suspeito como “um ataque direto à democracia”.

Como funciona

As caixas servem para a coleta de votos, depois são recolhidas pelo serviço de correios e levadas a centros de votação. Têm sido usadas há vários anos em Estados como Colorado, Oregon, Utah e Washington, onde os votos são enviados a todos os eleitores registrados. Sua popularidade aumentou em 2020, durante a pandemia de coronavírus, à medida que os oficiais eleitorais buscavam opções para eleitores que queriam evitar locais de votação lotados ou estavam preocupados com atrasos na entrega pelo correio.

No total, 27 Estados e o Distrito de Columbia permitem caixas de coleta de votos, de acordo com dados coletados pela Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais. Outros seis não têm uma lei específica, mas permitem que comunidades locais as utilizem.

A localização pode variar amplamente. Em algumas comunidades, elas estão localizadas dentro de prédios públicos, disponíveis apenas durante o horário comercial. Em outros lugares, estão do lado de fora e acessíveis a qualquer hora, geralmente com vigilância por vídeo ou alguém observando.

Teorias da conspiração

As caixas de coleta de votos estiveram em evidência nos últimos quatro anos, sendo alvo de teorias da conspiração da direita trumpista — que afirmava falsamente que eram responsáveis por uma fraude eleitoral maciça em 2020. Um filme desacreditado chamado “2.000 Mules” amplificou as alegações, expondo milhões a uma teoria infundada de que uma operação de coleta de votos estava depositando votos fraudulentos em caixas de coleta à noite.

Uma pesquisa da agência de notícias Associated Press com autoridades eleitorais estaduais em todo os Estados Unidos descobriu que não houve problemas generalizados associados às caixas de coleta em 2020.

A paranoia continuou nas eleições de meio de mandato de 2022, quando vigilantes armados começaram a aparecer para monitorá-las no Arizona e foram restringidos por um juiz federal. Este ano, o grupo conservador True the Vote lançou um site que hospeda transmissões ao vivo de cidadãos em caixas de coleta em vários estados.

Em Montana, onde uma importante corrida para o Senado está na cédula, os republicanos recentemente aproveitaram uma alegação infundada de manipulação de caixas de coleta para arrecadar dinheiro com dúvidas sobre o processo eleitoral.

