Mundo Eleição nos EUA: Trump ataca Michelle Obama, dias após ex-primeira-dama dizer que ele sofre de “declínio mental”

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Foi um grande erro que cometeu", declarou o candidato republicano à Casa Branca. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Donald Trump disse que a ex-primeira-dama norte-americana Michelle Obama cometeu um “grande erro” ao criticá-lo. Essa foi a primeira declaração do candidato republicano à Casa Branca sobre os recentes comentários dela sobre o estado mental do bilionário e político.

“Ela foi desagradável. Foi um grande erro que cometeu, pois sempre tentei ser gentil e respeitoso”, mentiu Trump. Em 2011, ele passou semanas espalhando fake news de que Barack Obama, o primeiro presidente negro do país, havia nascido no Quênia (África), insinuando que o então mandatário ocupava o cargo de forma ilegítima.

Trump fez os comentários durante um comício em Atlanta, em resposta ao que Michelle Obama disse sobre ele enquanto fazia campanha no sábado para a vice-presidente Kamala Harris, em Michigan.

Naquele evento, a ex-primeira-dama disse que alguns eleitores ignoravam a “incompetência grosseira” de Trump. Ela disse que Trump havia demonstrado “comportamento errático” e “evidente declínio mental” e observou que o republicano havia sido considerado “responsável por abuso sexual” em um processo civil e que era agora um criminoso.

Palavras-de-ordem

Pouco depois dessa frase, Trump atacou a adversária Kamala Harris, atual vice-presidente, como uma “recalcada”. A multidão no McCamish Pavilion, no campus da Georgia Tech, em Atlanta, começou a gritar: “Prendam-na! Prendam-na!” — palavras de ordem que se tornaram mais frequentes tanto como provocações anti-Kamala em comícios de Trump quanto como gritos anti-Trump em eventos de Kamala.

As mesmas palavras-de-ordem já haviam sido usadas por multidões em eventos da campanha de Trump em 2016 em referência a Hillary Clinton, sua rival presidencial pelo Partido Democrata na época. Naquele pleito, ele saiu-se vitorioso nas urnas.

Trump incentivou esses gritos naquela época. Mas na segunda-feira em Atlanta, Trump (que vem prometendo processar vários adversários políticos nas últimas semanas), ouviu os gritos por alguns segundos antes de dizer à multidão: “Sejam gentis.” Ele disse que simplesmente queria ganhar a eleição.

Trump tem visitado repetidamente a Geórgia, onde a votação antecipada tem sido robusta. Os republicanos dizem acreditar que o estado tende favoravelmente a Trump. Ele consertou um relacionamento fraturado com o governador republicano do estado, Brian Kemp, a quem havia atacado repetidamente, e apareceu no estado depois que uma tempestade recente causou danos generalizados.

Mas a Geórgia tem uma grande população negra, e os Obamas, que continuam sendo figuras populares entre os democratas, têm se esforçado para aumentar o comparecimento às urnas no Estado. Kamala apareceu com Barack Obama e o astro do rock Bruce Springsteen em um evento em Atlanta na semana passada. Obama e Springsteen apareceram na Filadélfia na noite de segunda-feira para angariar apoio para Kamala.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/eleicao-nos-eua-trump-ataca-michelle-obama-dias-apos-ex-primeira-dama-dizer-que-ele-sofre-de-declinio-mental/

Eleição nos EUA: Trump ataca Michelle Obama, dias após ex-primeira-dama dizer que ele sofre de “declínio mental”

2024-10-29