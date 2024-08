Brasil Eleição para Conselho Federal de Medicina é contaminada até por campanha nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2024

No Rio Grande do Sul, mais de 70% do total de médicos aptos a votar participaram do pleito. (Foto: Conselho Federal de Medicina)

O teor ideológico na campanha para a eleição do Conselho Federal de Medicina (CFM), que ocorreu nessa terça (6) e quarta-feira (7), é tamanha que até mesmo a disputa presidencial americana tem contaminado as discussões. O pleito definiu os novos integrantes do colegiado que fiscaliza e normatizar a prática médica no Brasil pelos próximos cinco anos.

Em um grupo de WhatsApp de médicos do litoral de São Paulo, em vez de discussão programática das chapas inscritas, os profissionais têm apelado para a identificação partidária dos candidatos — inclusive com menções a Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e novamente candidato à Casa Branca este ano.

Um dos participantes comemorou na terça-feira a ideia de ir armado ao plantão de trabalho caso a chapa 02 seja eleita. Outro diz que a chapa vencedora tem de ser “de direita, armamentista e contra cubanos”, e “republicana trumpista”, completou. Uma médica comentou: “Make medicine great again”.

Os profissionais se referiam à chapa 02, “a única chapa de direita de verdade para o CFM 2024″, de acordo com um dos posts de campanha com a foto do candidato Francisco Cardoso, ao lado de figuras como o empresário Luciano Hang, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga.

A chapa 2, popular entre bolsonaristas, traz como proposta a “oposição firma ao programa Mais Médicos” e se refere à descriminalização do aborto como “cultura da morte” ao pregar a “defesa intransigente da resolução CFM que proíbe o feticídio”. A norma mencionada vetava a técnica necessária para a realização de abortos em gestações resultantes de estupro, suspensa pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Resultado

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou na noite de quarta-feira, 7, os vencedores da eleição para a gestão 2024-2029. A votação foi realizada de forma online e 75,22% dos 543.395 médicos aptos a votar, 408.748 profissionais, escolheram seus candidatos.

Cada Estado e o Distrito Federal elegeram dois conselheiros federais (um titular e um suplente), totalizando 54 representantes, que tomarão posse em 1º de outubro de 2024, ao lado de dois representantes indicados pela Associação Médica Brasileira (AMB).

Segundo o CFM, todo o processo eleitoral foi auditado pela empresa The Perfect Link. Representantes externos, incluindo membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), também acompanharam o pleito como observadores.

“Foi uma eleição tranquila, no sentido de ter muita transparência“, disse Talita Machado, observadora pelo Confea, na cerimônia de divulgação dos resultados.

“O processo transcorreu sob os signos da transparência e da segurança“, avaliou José Hiran da Silva Gallo, atual presidente do CFM.

No RS

A chapa 2 – Autonomia – Valorização – Respeito venceu a eleição para o Conselho Federal de Medicina (CFM) no Rio Grande do Sul. Os médicos Carlos Sparta e Gerson Junqueira, eleitos conselheiros titular e suplente, respectivamente, representarão o Rio Grande do Sul durante o quinquênio 2024-2029 junto aos demais 52 profissionais eleitos de todos os estados e do Distrito Federal.

A apuração ocorreu na noite desta quarta-feira (07), com transmissão ao vivo para todo o Brasil pela internet. Esta foi a primeira eleição para conselheiro federal realizada totalmente de forma on-line.

No Rio Grande do Sul, mais de 70% do total de médicos aptos a votar participaram do pleito. Dos votos válidos, a chapa vencedora recebeu 10.064 (43,53%). A posse dos novos conselheiros será no dia 1º de outubro, quando também será eleita a diretoria da entidade.

