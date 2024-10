Política Eleições 2024: 52 cidades terão segundo turno

7 de outubro de 2024

Da lista, 15 são capitais.

Cidadãos de 52 municípios vão precisar retornar às urnas para a votar no segundo turno das eleições municipais, marcado para 27 de outubro. Da lista, 15 são capitais. É o caso, por exemplo, de São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. O número de cidades foi menor do que as eleições de 2020, em que o segundo turno ocorreu em 57 locais. No Rio Grande do Sul, cinco municípios terão segundo turno. Além da capital, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo e Pelotas terão de escolher seus representantes no final deste mês.

A lista ainda pode subir para 53 municípios. Isso porque, em Vitória da Conquista (BA), a candidata que ficou em primeiro lugar, Sheila Lemos (União Brasil), teve a candidatura anulada sub judice. Ela recebeu 58,83%. Waldenor, do PT, ficou em 2° lugar e recebeu 26,74% dos votos. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda deve analisar o caso.

A segunda etapa de votação ocorre nas cidades com mais de 200 mil eleitores registrados em que nenhum dos candidatos a prefeito conquistou mais da metade dos votos válidos na primeira fase da eleição.

As cidades onde o segundo turno será realizado representam 51% do total de 103 municípios onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano, considerando o critério de eleitores registrados. Neste ano, o número de cidades com mais de 200 mil eleitores subiu. Em 2020, eram 95 municípios.

As urnas foram fechadas e o TSE iniciou a apuração dos votos a partir de 17h neste domingo. Veja a lista dos municípios que terão segundo turno e os candidatos que seguem na disputa:

– Anápolis (GO)

– Aparecida De Goiânia (GO)

– Aracaju (SE)

– Barueri (SP)

– Belém (PA)

– Belo Horizonte (MG)

– Camaçari (BA)

– Campina Grande (PB)

– Campo Grande (MS)

– Canoas (RS)

– Caucaia (CE)

– Caxias do Sul (RS)

– Cuiabá (MT)

– Curitiba (PR)

– Diadema (SP)

– Fortaleza (CE)

– Franca (SP)

– Goiânia (GO)

– Guarujá (SP)

– Guarulhos (SP)

– Imperatriz (MA)

– João Pessoa (PB)

– Jundiaí (SP)

– Limeira (SP)

– Londrina (PR)

– Manaus (AM)

– Mauá (SP)

– Natal (RN)

– Niterói (RJ)

– Olinda (PE)

– Palmas (TO)

– Paulista (PE)

– Pelotas (RS)

– Petrópolis (RJ)

– Piracicaba (SP)

– Ponta Grossa (PR)

– Porto Alegre (RS)

– Porto Velho (RO)

– Ribeirão Preto (SP)

– Santa Maria (RS)

– Santarém (PA)

– Santos (SP)

– São Bernardo do Campo (SP)

– São João de Meriti (RJ)

– São José do Rio Preto (SP)

– São José dos Campos (SP)

– São Paulo (SP)

– Serra (ES)

– Sumaré (SP)

– Taboão da Serra (SP)

– Taubaté (SP)

– Uberaba (MG)

– Vitória da Conquista (BA)

