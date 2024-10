Política Eleições 2024: e-Título só pode ser atualizado e baixado até este sábado

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

No domingo, quando ocorre o segundo turno, o aplicativo não está disponível Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Os eleitores das cidades em que haverá segundo turno devem baixar ou atualizar o aplicativo e-Título até sábado (26). No domingo (27), o download do aplicativo estará indisponível.

Por meio do aplicativo, é possível consultar o local de votação e o número da seção, além de justificar o voto, caso esteja fora do seu local de votação. Vale lembrar que o e-Título é válido como documento para votar caso a eleitora ou o eleitor já tenha a biometria cadastrada.

No Rio Grande do Sul, os municípios de Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul terão uma segunda rodada de votação. Os eleitores aptos que não votaram no 1° turno das Eleições Municipais de 2024, ocorrido em 6 de outubro, podem e devem participar do 2º turno do pleito.

Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral considera cada turno de votação uma eleição independente para efeito de comparecimento da eleitora ou do eleitor à urna eletrônica. Ou seja: a ausência de comparecimento ao 1º turno não impede os eleitores aptos de exercer o direito de voto em uma eventual segunda etapa de votação.

No dia 27 de outubro, data do 2° turno, eleitoras e eleitores de 51 municípios (sendo 15 capitais) voltam às urnas eletrônicas para escolher quem ocupará os cargos de prefeito e de vice-prefeito das localidades de 2025 a 2028.

Como justificar o voto pelo aplicativo?

Na página inicial do aplicativo, quem estiver fora de seu domicílio eleitoral deve acessar “Mais opções” e selecionar “Justificativa de ausência” para fazer o pedido.

No dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. O histórico de justificativas anteriores pode ser acessado diretamente no aplicativo, que registra os pleitos nos quais a eleitora ou o eleitor esteve ausente.

Caso a eleitora ou o eleitor não faça a justificativa no dia da eleição, terá até o dia 5 de dezembro para justificar o voto do primeiro turno de forma on-line e até o dia 7 de janeiro de 2025 para justificar a ausência no segundo turno.

A justificativa pode ser feita pelo Sistema Justifica ou pelo app e-Título, ou de forma presencial, nos Cartórios Eleitorais. Em todas as opções, é necessário enviar a documentação que comprove o motivo da ausência.

