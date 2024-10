Política Eleições 2024: presidente do Tribunal Superior Eleitoral vota em Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral votou em um colégio na capital mineira. (Foto: Divulgação)

A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), votou na manhã deste domingo (27) no Colégio Santo Agostinho, no bairro de mesmo nome, na zona sul de Belo Horizonte.

A ministra pediu neste sábado (26) para os eleitores das cidades onde haverá segundo turno votarem neste domingo. A ministra defendeu que comparecer às urnas é um ato que honra aqueles que lutaram pela democracia no País e que garante o direito para as gerações futuras.

Em 51 cidades do País — 14 delas, capitais — haverá segundo turno para decidir quem será o próximo prefeito ou prefeita. O TSE é responsável pela Justiça Eleitoral e pela totalização de votos em todo o País.

“Sua participação é fundamental: pelos que sonharam com a democracia antes de nós e lutaram para que tivéssemos esse direito; e para os que virão depois de nós, persistindo no mesmo empenho por um Brasil mais justo”, disse a ministra no pronunciamento.

A abstenção no 1º turno, realizado no dia 1º de outubro, foi de 21,71% em todo o país, número considerado alto pela presidente da TSE.

2024-10-27