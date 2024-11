Mundo Eleições dos Estados Unidos: Trump vota na Flórida, diz estar “confiante” e ataca imigrantes

5 de novembro de 2024

TRump votou na Flórida nessa terça-feira (5). Kamala já havia encaminhado seu voto pelo correio. (Foto: Reprodução)

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump votou nessa terça-feira (5) por volta das 13h50 (pelo horário de Brasília) em um centro recreativo em Palm Beach, na Flórida. A adversária dele, a democrata Kamala Harris já havia votado antecipadamente.

Trump chegou à Flórida na manhã de terça. Na segunda-feira (4), último dia de campanha, Trump participou de comícios eleitorais em três estados-pêndulo. Em um deles, na Pensilvânia, ele se comparou a figuras políticas históricas como Abraham Lincoln, George Washington e Winston Churchill.

Após votar, o candidato falou com a imprensa e disse estar “confiante” com a vitória. Ele também fez críticas aos imigrantes ilegais, dizendo que esse grupo representa o principal problema do país atualmente.

“A inflação é uma grande questão, mas a principal é a imigração. Tem 13 mil assassinos andando livremente pelo país. Temos traficantes, terroristas, muita gente que não deveria estar aqui”, disse o ex-presidente.

Mais uma vez, o republicano reclamou sobre o tempo até o cálculo dos resultados. Ele citou a eleição francesa como um exemplo de uma rápida apuração. Ele voltou a usar o longo tempo de espera para somar cédulas de correio como uma maneira de semear dúvidas na integridade da eleição.

Trump avaliou que esta foi sua melhor campanha entre as três que disputou (as outras foram em 2016 e 2020). “Estou bastante confiante. A gente está muito à frente na contagem e os republicanos estão indo às urnas em massa.”

Assessores de Trump disseram que a principal preocupação da campanha republicana é com as abstenções. “Sentimos que estamos em uma posição agora em que, se as pessoas que achamos que vão votar no presidente Trump votarem, ele deve vencer. Então é uma questão de conseguir isso. Está perto. Está muito perto”, disse o funcionário.

Pouco antes de Trump ir às urnas, o candidato a vice na chapa republicana, JD Vance, votou na cidade de Cincinnati, em Ohio. Após sair de seu local de votação, ele disse aos repórteres que estava grato àqueles que vieram para ver “uma das grandes tradições da democracia americana”.

Pelo correio

Candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris disse a repórteres no último domingo (3) que votou antecipadamente para a eleição de 2024, preenchendo sua cédula a enviando pelo correio para a Califórnia, onde está seu registro eleitoral. Ela postou um vídeo em suas redes sociais no qual falou sobre o voto pelo correio e disse confiar no sistema eleitoral do país.

Até o fim da tarde de segunda (pelo horário de Brasília), cerca de 78 milhões de eleitores americanos já haviam votado antecipadamente. As informações são da CNN Brasil

