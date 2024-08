Mundo Eleições nos Estados Unidos: Kamala anuncia governador Tim Walz como vice de chapa; saiba quem é

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Kamala afirmou que a escolha foi "pessoal" pela história de vida do governador do Minnesota e suas "convicções sobre lutar por famílias de classe média". (Foto: Reprodução Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, anunciou nessa terça-feira (6) Tim Walz, governador de Minnesota, como seu companheiro de chapa. Com o perfil de um cara comum do Meio-Oeste americano, Walz, 60 anos, viralizou recentemente nas redes sociais depois de um comentário sincero sobre os rivais republicanos, o ex-presidente Donald Trump e o senador de Ohio, JD Vance, em que os chamava de “simplesmente estranhos”.

No anúncio, feito no Instagram, Kamala afirmou que a escolha por Walz foi “pessoal”, listando a história de vida do governador do Minnesota e suas “convicções sobre lutar por famílias de classe média”.

“Ele cresceu em uma pequena cidade em Nebraska, passando os verões trabalhando na fazenda de sua família. Seu pai morreu de câncer quando ele tinha 19 anos, e sua família dependia dos cheques de benefícios de sobrevivência da Previdência Social para sobreviver. Aos 17, ele se alistou na Guarda Nacional, servindo por 24 anos. Ele usou seus benefícios do GI Bill para ir para a faculdade e se tornar professor”, descreveu Kamala.

Até então, o governador não era muito conhecido fora de Minnesota e tampouco era considerado alguém midiático, mas o sucesso espontâneo da declaração levou Kamala a repetir o “simplesmente estranho” em um pronunciamento, referindo-se às críticas que recebe dos republicanos.

Após ser anunciado como companheiro de chapa de Kamala Harris, Tim Walz escreveu nas redes sociais que o anúncio da democrata foi “a maior honra” de sua vida. Ele afirmou estar “totalmente comprometido”, e que a emoção do momento o lembra de seu “primeiro dia de aula”.

Embora Minnesota seja um bastião democrata, Walz pode atrair eleitores moderados e de zonas rurais do Meio-Oeste, um dos eleitorados cativos de Trump. Como companheiro de chapa de Kamala, Walz também ajuda os democratas a angariar votos da classe trabalhadora e branc que se afastou do partido.

Walz foi criado em uma pequena cidade de Nebraska, frequentou escolas públicas e se formou na universidade pública Chadron State College. Lecionou em uma escola pública em Mankato, Minnesota, uma pequena cidade ao sul de Minneapolis, onde Walz e sua esposa, também professora, criaram dois filhos. Fora da sala de aula, ele foi técnico de futebol americano no ensino médio e serviu na Guarda Nacional do Exército por 24 anos, ascendendo ao posto de sargento-mor de comando.

Trabalhador árduo

Sua carreira na política começou em 2006, após derrotar um republicano veterano na vaga para o Congresso em um distrito predominantemente rural, um feito cada vez mais raro nos últimos anos. Como membro do Congresso de 2007 a 2019, Walz tinha a reputação de ser um trabalhador árduo que encontrava pontos em comum com os republicanos, principalmente em iniciativas para ajudar os veteranos das guerras do Iraque e do Afeganistão.

Em entrevista ao New York Times, a deputada Betty McCollum, democrata de Minnesota que está há mais tempo no Congresso, disse que o estilo de negociação e a experiência de Walz no Capitólio ajudariam o governo de Kamala a aprovar leis difíceis.

Como governador de Minnesota, suas políticas direcionaram fortemente o estado para a esquerda. Em todo o Estado, os índices de aprovação de Walz caíram após a era turbulenta que se seguiu à morte de Floyd. Sua reeleição de 2022 culminou com a obtenção de uma maioria democrata também no Senado estadual, dando ao partido o controle do legislativo de Minnesota. Nos últimos dois anos, Walz presidiu a sessão legislativa mais produtiva do estado em décadas.

Os democratas consagraram o direito ao aborto na lei estadual após a revogação à nível federal pela Suprema Corte, legalizaram a maconha para fins recreativos, financiaram refeições gratuitas em escolas de todo o estado, exigiram que os empregadores oferecessem licença médica e familiar remunerada, ampliaram as verificações de antecedentes para a compra de armas e estabeleceram uma meta de transição para uma rede elétrica sem carbono até 2040.

Os republicanos, por outro lado, acusam o governador de ser muito frouxo em sua estratégia contra a criminalidade. Do ponto de vista financeiro, um dos ativos de Walz para a campanha é sua experiência como presidente da Associação de Governadores Democratas. Este ano, a organização registrou um recorde de arrecadação de fundos. As informações são do O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/eleicoes-estados-unidos-kamala-anuncia-governador-tim-walz-como-vice-de-chapa-saiba-quem-e/

Eleições nos Estados Unidos: Kamala anuncia governador Tim Walz como vice de chapa; saiba quem é

2024-08-06