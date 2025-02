Brasil Eleições no Congresso Nacional: Davi Alcolumbre é o novo presidente do Senado e Hugo Motta comanda a Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Novos comandantes das casas legislativas receberam ampla maioria de votos dos colegas. (Foto: Agência Brasil)

Em um dia movimentado em Brasília, os integrantes das duas casas legislativas do Congresso Nacional definiram na tarde desse sábado (1º) seus novos presidentes para os próximos dois anos. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) foi eleito para o comando do Senado com 73 de 81 votos, ao passo que na Câmara dos Deputados a disputa teve como vencedor Hugo Motta (Republicanos-PB), com 444 de 513 votos. Ambos já tomaram posse.

O presidente da Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou os escolhidos, por meio de nota oficial: “Estou certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental”.

Alcolumbre ressaltou, em discurso após o desfecho do processo: “O melhor caminho para o Brasil e para a defesa dos interesses do povo brasileiro é a pacificação, a conciliação, a união nacional em favor das causas que verdadeiramente precisam ser vistas pelo Parlamento”.

Motta também manifestou um tom conciliador: “Podemos pensar diferente, mas somos todos iguais. Seja qual for a visão de mundo, o Brasil nos une e nunca pode nos separar (…). O povo não quer discórdia, quer emprego, educação, melhoria de vida. Não temos mais tempo para errar, chega de zero-a-zero”.

Davi Alcolumbre

Com as retiradas voluntárias das candidaturas de Marcos do Val (Podemos-ES) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), Davi Alcolumbre teve o caminho aberto para a vitória contra Eduardo Girão (Novo-CE) e o ex-astronauta Marcos Pontes (PL-SP). O resultado se deu praticamente por aclamação: Alcolumbre obteve 32 apoios a mais que os 41 necessários.

Essa é a segunda vez que ele ocupa a presidência do Senado. A primeira experiência se deu entre 2019 e 2021, quando o País era governado por Jair Bolsonaro. Natural de Macapá (AP) e com 47 anos, ele está em seu segundo mandato consecutivo de senador. Já foi vereador em sua cidade de origem, onde havia começado como comerciante.

O presidente do Senado é também o chefe do Poder Legislativo, no comando do Congresso Nacional. Cabe a ele definir a pauta das sessões da Casa e instituição como um todo. Mais além, cabe a ele convocar extraordinariamente o Parlamento em caso de decretação de estado de defesa nacional ou intervenção federal, bem como receber eventuais pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Hugo Motta

Hugo Motta tem 35 anos, idade que faz dele o mais jovem presidente da Câmara desde a redemocratização do País, no início da década de 1980. Mas carrega uma experiência de quatro mandatos consecutivos como deputado federal pela Paraíba.

Apoiado por 17 dos 20 partidos da Casa, Motta era franco favorito e precisava de 257 votos para ganhar a disputa em primeiro turno, mas angariou 213 apoios a mais. Seu desempenho no pleito interno não superou o obtido por Arthur Lira (PP-AL) em 2023, quando foi reeleito com adesão recorde de 464 colegas.

Seus dois concorrentes, Marcel van Hattem (Novo-RS) e Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), obtiveram 31 e 22 votos, respectivamente. Também foram registradas duas cédulas em branco.

O bloco que elegeu Motta reúne o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PL do ex-mandatário Jair Bolsonaro, além de PCdoB, PV, União, PP, Republicanos, PSD, MDB, PDT, PSDB, Cidadania, PSB, Podemos, Avante, Solidariedade e PRD. Juntas essas legendas representam 494 dos 513 deputados federais.

O mandato de Hugo Motta vai até fevereiro de 2027. Além de principal representante da Casa, o detentor da função define a pauta de votações do plenário e supervisiona os trabalhos da instituição, incluindo as comissões temáticas. Trata-se também do segundo na linha sucessória do País: em caso de ausência do presidente da República e de seu vice, cabe a ele o comando geral.

Nascido em João Pessoa (PB), Motta é médico e oriundo de uma família com atuação na política em seu Estado. Ele tinha 21 anos em 2010, quando se tornou o mais jovem deputado federal do Brasil. Seu perfil é definido como conciliador, marcado pelo bom trânsito político em setores de esquerda e de direita, bem como junto ao segmento empresarial.

