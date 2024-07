Mundo Eleições nos Estados Unidos: 1ª pesquisa após atentado indica empate técnico entre Biden e Trump

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2024

O republicano tem 43%, enquanto o democrata aparece com 41%. Foto: Reprodução O republicano tem 43%, enquanto o democrata aparece com 41%. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o presidente Joe Biden aparecem empatados dentro da margem de erro em pesquisa presidencial da Ipsos/Reuters divulgada nessa terça-feira (16). O republicano tem 43%, enquanto o democrata aparece com 41%.

O levantamento da Ipsos ouviu 1.202 adultos, incluindo 992 eleitores registrados, entre os dias 14 e 16 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Esse foi o primeiro levantamento do instituto após o atentado contra Trump. A pesquisa anterior do instituto, realizada entre os dias 1º e 2 de julho, havia apontado ambos os candidatos com 40% das intenções de voto cada.

Trump, portanto, oscilou dois pontos percentuais para cima, dentro da margem de erro, enquanto Biden oscilou um ponto percentual para cima. Conforme a agência Reuters, os números sugerem que a tentativa de assassinato contra o ex-presidente “não causaram grande mudança no sentimento do eleitor”.

O sistema eleitoral americano, porém, é indireto: diferentemente do sistema brasileiro, os votos são apurados por Estado, e o vencedor de cada unidade da federação leva todos os delegados desta para um colégio eleitoral. A pesquisa apontou ainda que quatro em cada cinco norte-americanos temem que os Estados Unidos estejam saindo do controle após o atentado contra Trump. Segundo o levantamento:

— 84% dos eleitores disseram que estão preocupados com atos de violência após a eleição;

— 5% disseram ser aceitável alguém cometer violência para conseguir um objetivo político;

— 65% dos republicanos registrados para votar disseram que Trump era favorecido pelo poder divino. O índice é de 11% entre os democratas.

Ao contrário do Brasil, o voto não é obrigatório nos EUA, o que demanda bem mais esforço por parte dos partidos políticos para conseguirem fazer com que o eleitor saia de casa para votar. Além disso, a eleição é indireta, e esse é um dos pontos que mais confunde quem não está habituado com essa sistemática. Quando nós, eleitores brasileiros, vamos às urnas para escolher o presidente da República, votamos diretamente em nosso candidato. O mesmo não acontece com os norte-americanos, pois os seus votos são direcionados aos delegados – pessoas que votarão por eles em cada estado da federação.

Outros dois levantamentos feitos após o atentado também mostram uma pequena vantagem para Trump. Na pesquisa da Morning Consult, o republicano tem 46% contra 45% de Biden. Já na da 3W Insights, encomendada pelo Partido Democrata, Trump tem vantagem de 47% a 43%. Uma média feita pelo jornal “The New York Times” com as pesquisas mais recentes aponta que Trump tem 47% contra 45% de Biden.

