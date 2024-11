Mundo Eleições nos Estados Unidos: Kamala e Trump empatam na primeira urna apurada

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Desde a década de 1960, Dixville Notch é conhecida por ser a primeira a iniciar a votação presidencial norte-americana Foto: Reprodução de TV

A primeira urna das eleições nos Estados Unidos foi aberta na pequena comunidade de Dixville Notch, em New Hampshire, nesta terça-feira (5). Por lá, a votação começou exatamente à meia-noite no horário local (2h em Brasília) e foi encerrada minutos depois. Kamala Harris e Donald Trump empataram, com três votos cada.

Desde a década de 1960, Dixville Notch é conhecida por ser a primeira a iniciar a votação presidencial norte-americana. Como há poucos eleitores, os votos são contados imediatamente após o fechamento das urnas.

A comunidade fica no condado de Coös, próximo à fronteira com o Canadá. Nas eleições de 2020, apenas cinco eleitores votaram na urna instalada lá. À época, todos os votos foram para Joe Biden. Já em 2016, Hillary Clinton teve quatro votos, enquanto Trump recebeu dois.

A última vez que a urna de Dixville Notch registrou um empate foi em 2012, quando Barack Obama e Mitt Romney receberam cinco votos cada. Naquele ano, Obama foi reeleito presidente com ampla vantagem.

Segundo o Censo dos Estados Unidos de 2020, a população oficial de Dixville Notch é de apenas quatro pessoas. Apesar do tamanho, a comunidade atrai muitos turistas por abrigar um parque estadual e um resort.

No restante de New Hampshire, as urnas abrem às 11h (13h em Brasília). Nos demais Estados do Leste dos Estados Unidos, a votação começa entre 5h e 7h, pelo horário local.

Apesar do empate em Dixville Notch, o Estado de New Hampshire costuma votar no Partido Democrata. Sendo assim, é esperado que Kamala leve todos os quatro delegados da região.

Quando sairá o resultado das eleições?

As últimas urnas dos EUA devem ser fechadas às 2h desta quarta-feira (6), pelo horário de Brasília, no Havaí. No entanto, os resultados serão divulgados a partir das 20h desta terça-feira (5) em alguns Estados, como Indiana e Kentucky.

Ainda não se sabe quando o resultado oficial das eleições presidenciais dos EUA sairá. Como cada Estado possui regras diferentes para apuração, o tempo de contagem pode variar em todo o país.

As projeções apontam que, até a tarde desta quarta-feira, pode ser possível saber quem venceu as eleições. No entanto, como o pleito deve ser bastante disputado, atrasos podem acontecer.

Em 2020, por exemplo, Joe Biden foi projetado como vencedor apenas quatro dias após as eleições, em um sábado. Em 2016, Donald Trump foi declarado eleito na madrugada seguinte às eleições.

