Mundo Eleições nos Estados Unidos: Kamala Harris agradece o apoio de Joe Biden

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden por sua liderança extraordinária como presidente dos Estados Unidos", disse Kamala Foto: Reprodução de vídeo "Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden por sua liderança extraordinária como presidente dos Estados Unidos", disse Kamala. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse neste domingo (21) que está “honrada” em receber o apoio do presidente Joe Biden para que seja a indicada do Partido Democrata para disputar as eleições de novembro.

Logo após desistir de concorrer à reeleição, na tarde deste domingo (21), Biden afirmou que apoia o nome de Kamala para enfrentar o republicano Donald Trump na corrida à Casa Branca. A confirmação oficial precisa ser feita pelo Partido Democrata até a convenção marcada para agosto.

“Em nome do povo americano, agradeço a Joe Biden por sua liderança extraordinária como presidente dos Estados Unidos e por suas décadas de serviço ao nosso país. Seu notável legado de realizações é incomparável na história moderna americana, superando o legado de muitos presidentes que serviram dois mandatos. É uma honra profunda servir como sua vice-presidente, e sou profundamente grata ao presidente, à Dra. Biden e a toda a família Biden. Conheci o presidente Biden através de seu filho Beau. Fomos amigos desde os tempos em que trabalhávamos juntos como procuradores-gerais de nossos Estados natais. Enquanto trabalhávamos juntos, Beau me contava histórias sobre seu pai. O tipo de pai — e o tipo de homem — que ele era. E as qualidades que Beau reverenciava em seu pai são as mesmas qualidades, os mesmos valores, que vejo todos os dias na liderança de Joe como presidente: sua honestidade e integridade. Seu grande coração e compromisso com sua fé e sua família. E seu amor pelo nosso país e pelo povo americano”, afirmou Kamala.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/eleicoes-nos-estados-unidos-kamala-harris-agradece-o-apoio-de-joe-biden/

Eleições nos Estados Unidos: Kamala Harris agradece o apoio de Joe Biden

2024-07-21