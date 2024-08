Mundo Eleições nos EUA: discurso de Kamala Harris na convenção democrata bate audiência de Donald Trump em 22%

Cerca de 15 milhões de pessoas assistiram ao discurso de 45 minutos de Kamala em Chicago.

Dados preliminares de audiência da Convenção Nacional Democrata apontam que o discurso da vice-presidente e candidata do partido à Casa Branca, Kamala Harris, teve 22% mais espectadores do que a fala do ex-presidente republicano Donald Trump na convenção do seu partido no mês passado, poucos dias após ter sido vítima de uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia.

Cerca de 15 milhões de pessoas assistiram ao discurso de 45 minutos de Kamala — que se tornou a primeira mulher negra indicada à Presidência por um partido — na noite de encerramento do evento em Chicago, na quinta-feira, segundo um compilado publicado por Michael Mulvihill, diretor de análises e insights da Fox Corporation. Somente no canal MSNBC, um dos maiores dos Estados Unidos, cerca de 6,8 milhões de espectadores acompanharam Kamala.

Por outro lado, o discurso de 90 minutos de Trump em Milwaukee foi assistido por 12,3 milhões de pessoas, segundo somatório de audiências nas mesmas sete grande emissoras americanas.

Em uma análise por região, o discurso de Kamala registrou picos maiores de audiência na Filadélfia, na Pensilvânia, em Atlanta, na Geórgia, e Detroit, no Michigan — grandes centros urbanos em alguns dos principais estados-chave na disputa. Trump, por sua vez, superou Kamala em Pittsburgh, também na Pensilvânia, em Milwaukee, em Wisconsin, e Greensboro, na Carolina do Norte, apontou Mulvihill.

A última noite da convenção democrata também bateu a convenção republicana em audiência. O evento de Chicago registrou 14,3 milhões de espectadores, enquanto a cerimônia em Milwaukee teve 12,2 milhões, uma diferença de 17%.

Fontes próximas à campanha republicana disseram à revista Rolling Stone que o magnata estava preocupado que o discurso de Kamala tivesse uma audiência maior do que a dele. Trump teria mencionado o assunto várias vezes, disseram as fontes, ao mesmo em que destacava a enorme audiência que obteve. Em resposta, a campanha disse que “os eleitores sabem que Kamala é fraca, fracassada e perigosamente liberal, e que a chapa democrata é a mais radical da história americana”.

Em uma fala histórica, Kamala apelou para um discurso de união nacional, afirmando que governaria para todos os americanos e colocaria os interesses do povo acima dos interesses do seu próprio partido. Ela também alertou sobre o perigo de um segundo mandato trumpista.

“Em muitos aspectos, Donald Trump é um homem pouco sério. Mas as consequências de colocar Donald Trump novamente na Casa Branca são extremamente graves”, disse ela. “Imagine Donald Trump sem nenhuma proteção e como ele usaria os imensos poderes da Presidência (…) não para melhorar sua vida, não para fortalecer nossa segurança nacional, mas para atender ao único cliente que ele já teve: ele mesmo.”

Durante o discurso, Trump publicou mais de 50 postagens na sua rede social, Truth Social, alegando estar fazendo sua própria “checagem de fatos” a respeito do que a vice dizia. O conteúdo, porém, reciclava ataques antigos contra a democrata, além de informações falsas, como o momento em que disse que “todos, democratas, republicanos, liberais e conservadores” queriam revogar o direito ao aborto na esfera nacional, que era garantido pela Suprema Corte até uma mudança de entendimento em 2022, e fosse legislado pelos estados. Há muito tempo, os democratas defendem que os direitos reprodutivos sejam protegidos a nível federal.

