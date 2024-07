Mundo Eleições nos EUA: Obama diz que chances de Biden são cada vez menores e fritura da candidatura democrata aumenta

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

Ex-presidente enfatizou que quer proteger Biden e seu legado. (Foto: Reprodução/Twitter)

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama disse a aliados nos últimos dias que o caminho de Joe Biden para a vitória está cada vez mais inviável e ele acha que o presidente precisa considerar seriamente a viabilidade de sua candidatura, segundo fontes ouvidas pelo Washington Post.

O posicionamento de Obama, que comandou a Casa Branca quando Biden era seu vice, entre 2009 e 2017, se junta à pressão de outros líderes democratas, como a ex-presidente Nancy Pelosi, o senador Chuck Schumer e o deputado Hakeem Jeffries, para que o atual presidente desista da candidatura.

Desde o debate com o republicano Donald Trump no fim de junho, quando teve uma performance ruim e transpareceu fragilidade e momentos de lapsos verbais, Biden tem tido a candidatura questionada dentro e fora do partido. Nas últimas semanas, ele sofreu a pressão de doadores de campanha para desistir e viu a vantagem de Trump nas pesquisas aumentar, sobretudo nos Estados que podem decidir a disputa no colégio eleitoral.

Obama falou com Biden apenas uma vez depois do debate, e ele foi claro nas conversas com outros que o futuro da candidatura de Biden é uma decisão para o presidente tomar. Ele enfatizou que sua preocupação é proteger Biden e seu legado, e rejeitou a ideia de que ele sozinho pode influenciar o processo de tomada de decisão de Biden.

Nos bastidores, Obama tem se engajado profundamente em conversas sobre o futuro da campanha de Biden, fazendo ligações com diversos democratas ansiosos, incluindo a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, uma das principais defensoras de uma troca na chapa. Nessa conversa, Obama e Pelosi concordaram sobre as dificuldades eleitorais de Biden, de acordo com pessoas com conhecimento sobre as ligações, que falaram sobre condição de anonimato para discutir conversas privadas.

Um porta-voz de Obama não quis comentar oficialmente o caso, mas não negou o conteúdo das declarações.

Obama tem dito a aliados que se sente como um protetor de Biden, por ter trabalhado com ele por oito anos. Nessas conversas, Obama disse que ele acredita que Biden tem sido um bom presidente e quer proteger suas realizações, que podem estar em risco se os republicanos controlarem a Casa Branca e ambas as câmaras do Congresso no ano que vem.

Em algumas conversas, Obama, que há muito tempo busca insights políticos em dados, disse que ele estava preocupado que as pesquisas estão se complicando para Biden, que a viabilidade de Trump no colégio eleitoral está se expandindo e doadores estão abandonando o presidente.

Covid

Publicamente, Biden e seus assessores de campanha permaneceram desafiadores, dizendo que o presidente não desistirá da corrida eleitoral. Na quarta-feira (17), Biden interrompeu uma campanha em Las Vegas porque testou positivo para o coronavírus. Ele voltou para Rehoboth Beach, Delaware, onde tem uma casa de férias, para ficar em quarentena.

O vice-gerente principal de campanha, Quentin Fulks, disse nessa quinta que a campanha de Biden estava avançando. “Ele não está vacilando em nada”, disse Fulks. “O presidente tomou sua decisão. Eu não quero ser rude, mas não sei quantas vezes mais podemos responder a isso.”

Em particular no entanto, fontes da imprensa americana dizem que Biden já não é tão firme sobre a viabilidade da candidatura e tem questionado aliados sobre o desempenho de sua vice, Kamala Harris.

Resignação

Segundo o NYT, Biden está disposto a ouvir relatórios e preocupantes dados de pesquisas e fez perguntas sobre como a vice-presidente Kamala Harris poderia vencer. Os relatos sugerem que Biden, pelo menos no âmbito privado, está adotando uma postura mais aberta do que na semana passada, quando atacou vários democratas da Câmara que o pressionaram a encerrar a sua candidatura

As preocupações de Obama surgem em um contexto de crescente ansiedade que envolve o Partido Democrata em relação às perspectivas de Biden e seu potencial impacto sobre outros candidatos. Doadores, ativistas e autoridades eleitas democratas estão recorrendo cada vez mais a um pequeno grupo de líderes veteranos eleitos para ajudá-los a sair da crise criada pelo desastroso desempenho de Biden no debate de 27 de junho.

Eleições nos EUA: Obama diz que chances de Biden são cada vez menores e fritura da candidatura democrata aumenta

