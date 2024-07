Mundo Eleições presidenciais nos Estados Unidos: se Biden desistir da eleição, quem pode substituí-lo? Veja dez opções

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2024

O desempenho ruim do presidente americano Joe Biden no debate da última semana contra Donald Trump provocou uma pressão para que o democrata desista da disputa. É quase certo que seria necessário o consentimento de Biden para se afastar.

Ele detém quase todos os delegados prometidos à Convenção Nacional Democrata de agosto – e mesmo assim o processo para o substituir é complicado. Nomes foram sugeridos como alternativas ou mesmo desafiantes de primárias.

Então, se o partido seguisse esse caminho, quem faria sentido? Difícil não ver a vice-presidente Kamala Harris

como alternativa, a menos que ela também se afastasse voluntariamente. Afinal, ela é a vice-presidente. E ignorar a primeira mulher e a primeira vice-presidente negra seria arriscado para um partido que luta para manter as suas margens normalmente enormes com os eleitores negros – uma parte importante da sua base.

O problema é que Harris é tão impopular quanto Biden. Pesquisas recentes da Universidade de Monmouth e da Universidade de Suffolk mostraram que a desaprovação dela superou a aprovação por 18 a 16 pontos, respectivamente. A campanha presidencial de Harris em 2020 correu mal e o partido teria pouca fé de que ela representaria uma melhora acentuada em relação a Biden.

Gretchen Whitmer é um nome que você provavelmente verá muito nos próximos dias. A governadora de Michigan combina ser uma alternativa realmente plausível com uma aparência quase ideal no papel. Ela é uma governadora que vem de um estado crucial (os democratas precisam manter os estados indecisos do Meio-Oeste, dados seus problemas em outros estados indecisos).

E se o partido procura a antítese da incapacidade de Biden de transmitir uma mensagem contra Trump, é o nome de Pete Buttigieg. Suas disputas com os apresentadores da Fox News e os republicanos nas audiências do Congresso são frequentemente compartilhadas amplamente nos círculos democratas. Ele é um comunicador talentoso.

Se há uma grande desvantagem com Buttigieg, é que ele parece ser o candidato errado para tentar deter o aparente problema da chapa democrata com eleitores diversos – e especialmente negros. Ele recebeu muito pouco apoio desses grupos em 2020.

Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, é uma das estrelas em ascensão mais intrigantes do partido Democrata nacional, recebendo aplausos por sua grande vitória em 2022, além de credenciais bipartidárias. Ele também é, como Whitmer, bastante popular em um estado crucial para a chapa democrata. Até mesmo 3 em cada 10 apoiadores de Trump de lá gostam dele, de acordo com uma pesquisa deste ano. É difícil ver como isso não chama a atenção dos democratas.

O governador do Colorado e ex-congressista Jared Polis tem a mesma boa-fé bipartidária de Shapiro. O primeiro homem assumidamente gay do país a ser eleito governador conseguiu um histórico convincente e evitou em grande parte ficar atolado em políticas liberais potencialmente problemáticas. Ele também ganhou claramente – com dois dígitos em 2018 e quase 20 pontos em 2022.

Talvez ninguém tenha surgido tanto como uma alternativa caso Biden se afaste do que o governador da Califórnia, Gavin Newsom. Isso se deve em grande parte aos seus esforços para expandir o seu perfil nacional, o misturando com os republicanos nacionais e os governadores do partido Republicano. Nesse aspecto, Newsom parece ter alguns dos mesmos atributos de Buttigieg.

O senador da Geórgia Rafael G. Warnock ganhou duas vezes em um estado decisivo importante em um curto espaço de tempo. E seu estoque parece ser maior do que o de outros candidatos negros que figuraram em listas como esta no passado, como o senador Cory Booker.

Michelle Obama é a opção fantasiosa para os democratas – e queremos dizer isso de mais de uma maneira. Ela parece ser a alternativa ideal para muitos, mas também parece improvável que concorra. Obama é a ex-primeira-dama mais popular da América, desde Lady Bird Johnson, de acordo com uma pesquisa YouGov do final de 2023.

A senadora por Minnesota Amy Klobuchar faria mais sentido se os democratas procurassem um candidato com muitos dos mesmos atributos de Biden, menos o problema da idade. Ela é pragmática e aparentemente amplamente agradável. Ela tem um forte histórico eleitoral em seu estado.

Talvez as ações de ninguém tenham subido mais nos últimos meses. Isso se deve ao fato de o governador do Kentucky Andy Beshear ter se candidatado à reeleição em 2023 e vencido em um estado muito republicano.

Ele tem um apelo bipartidário intrigante e teve sucesso em seu estado sem se desviar muito para a direita (vemos frequentemente que os governadores democratas nos estados republicanos e os governadores republicanos nos estados democratas têm de assumir posições que não são compatíveis com o seu partido nacional).

