Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

TSE proibiu eleitor de levar celular para cabine de votação. (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Um eleitor foi preso neste domingo (30) em Sobral, no interior do Ceará, por filmar o momento em que votava na urna eletrônica na Escola Carlos Jereissati, no Bairro Sinhá Sabóia, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

É proibido utilizar aparelhos eletrônicos, entre eles o celular, na cabine de votação. O equipamento deve ser deixado com o mesário antes de votar e ficará retido durante o período em que a pessoa estiver votando, junto com o documento oficial com foto.

A medida visa proteger o eleitorado de eventuais coações e garantir o sigilo do voto previsto na Constituição Federal.

A pena para quem violar ou tentar violar o sigilo do voto pode ser de até dois anos de detenção.

Decisão do TSE

Em agosto, por unanimidade, os ministros decidiram que quem estiver com algum desses equipamentos, deverá deixá-lo com o mesário, junto com o documento de identificação, antes de votar. O eleitor não vai poder entrar na cabine com o celular no bolso, nem mesmo se estiver desligado.

A proibição já tinha sido discutida em reunião do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, com comandantes da Polícia Militar de todo país. Na última quinta (25), o ministro disse que a decisão é para garantir o sigilo do voto e evitar qualquer tipo de pressão sobre o eleitor.

Teclas coladas

Um homem colou todas as teclas de urna eletrônica da seção 370 da quinta Zona Eleitoral, na Escola Maria da Conceição do Rêgo Barros no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Ele virou alvo de buscas da polícia.

A informação foi divulgada pelo secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire, no fim da manhã deste domingo, e confirmada pelo diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TER), Orson Lemos.

Lemos disse que o homem entrou na cabine, levando um tubo de cola de secagem rápida “Superbonder”.

“Ele entrou, esperou um pouco e saiu. Quando a segunda pessoa foi votar, estava tudo colado”, afirmou.

A fila ficou parada enquanto os eleitores aguardavam a substituição do equipamento. A troca da urna foi feita por volta das 11h e o TRE acionou a Polícia Federal (PF)

“É um crime federal. Essa pessoa está sendo procurada”, declarou Lemos.

Uma pessoa que preferiu não ser identificada relatou que, antes de colar as teclas, o eleitor fez uma confusão porque queria votar com o celular, o que é proibido.

