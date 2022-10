Rio Grande do Sul Eleitores gaúchos contam com número de whatsapp para esclarecimento de dúvidas sobre a votação

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ferramente oferece atendimento automático ou interativo com servidor do órgão. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Já está disponível um nova versão do serviço oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), por meio do whatsapp, para esclarecimento do público em caso de dúvidas sobre o sistema de votação. Basta adicionar o número (51) 2312-2015 no aplicativo e enviar mensagem de texto.

Conforme o tipo de informação solicitada, a resposta é fornecida de forma automática (ferramenta “chatbot”, que simula um atendente real) ou então interativa, com apoio de servidores do órgão. O mecanismo funciona em conjunto com o os serviços “SOS Eleições” e “Tira Dúvidas ” do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Foram priorizadas questões mais comuns no período que antecede a eleição, a exemplo da consulta ao número do título de eleitor, situação individual e local de votação. Também há informações sobre como votar, justificar ausências nas urnas ou denunciar irregularidade eleitoral.

A expectativa é de que o sistema “robotizado” seja capaz de responder de forma satisfatória a 90% das consultas realizadas, sem a necessidade de intervenção humana. “Mas o atendimento humanizado estará disponível sempre que necessário”, ressalta o TRE-RS, que acrescenta:

“É importante reforçar que o aplicativo ‘e-Título’ é sempre a melhor alternativa para obtenção de dados sobre a situação do eleitor, servindo inclusive como documento pessoal válido na seção eleitoral, desde que tenha foto do eleitor”.

Uso de “cola” é recomendado

A fim de agilizar o procedimento de votação, o Tribunal Regional recomenda aos eleitores que levem consigo até a seção uma “cola” com os números dos candidatos escolhidos. Vale lembrar que a escolha é feita por etapas – cada uma relativa a um cargo em disputa e com diferentes quantidades de números:

– Deputado federal: quatro números

– Deputado estadual: cinco números.

– Senador: três números.

– Governador: dois números.

– Presidente da República: dois números.

Teste de urnas eletrônicas

Está marcado para as 9h deste sábado (1º), véspera de votação, a escolha das urnas eletrônicas que serão submetidas aos testes de integridade e autenticidade. No Rio Grande do Sul, o local escolhido é o Plenário do TRE-RS em Porto Alegre.

Desde 2002, o TSE determina que todas as suas Cortes estaduais façam esse procedimento, com base em sistema de amostragem. A análise de integridade verifica a segurança na captação e contabilização dos votos, em mesmo dia e horário da votação oficial (8h às 17h), nos dois turnos da Eleição.

Neste ano o trabalho a checagem é feita em dois prédios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na Zona Leste da capital gaúcha.

Já o teste de autenticidade tem por objetivo conferir as assinaturas e resumos digitais dos softwares instalados nas urnas, sendo realizado na própria seção eleitoral antes do início da votação.

Os trabalhos das duas auditorias são públicos, com participação de representantes de partidos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Ministério Público (MP), bem como de qualquer pessoa interessada. Além disso, o evento será transmitido ao vivo no canal do TRE gaúcho no site de vídeos youtube.com.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul