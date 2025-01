Educação Eles brilharam! Quem são os alunos nota mil na redação do Enem; nenhum é gaúcho

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

O número de notas máximas é o menor dos últimos dez anos. (Foto: Agência Brasil)

Apenas 12 alunos dos quase 3,2 milhões de participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 tiraram nota máxima na redação. O número de notas máximas é o menor dos últimos dez anos.

O resultado do Enem de 2024 foi divulgado na segunda-feira (13). Principal porta de entrada para o ensino superior no país, o exame permite aos estudantes concorrerem a vagas em universidades públicas e privadas, e é usado para o acesso ao financiamento do estudo e a bolsas em instituições privadas. Também é aceito na disputa por vagas em dezenas de instituições internacionais.

Na sexta-feira (17) começam as inscrições para o Sisu, sistema em que os alunos concorrem às vagas nas instituições públicas brasileiras.

De acordo com o Ministério da Educação, as redações nota mil estão em: Alagoas; Ceará; Distrito Federal; Goiás; Maranhão; Pernambuco; Rio Grande do Norte; São Paulo; Rio de Janeiro; e Minas Gerais.

Em 2024, o tema da redação do Enem foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

A nota da redação é considerada decisiva. Isso porque tem um peso importante na pontuação final do exame e é usada como critério de desempate em diversos programas de acesso de universidades.

Os alunos nota mil

A estudante Anna Beatriz Rebouças, de 21 anos, foi uma das 12 que garantiu nota máxima na redação do Enem. Natural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, ela fez a prova pela primeira vez em 2018, aos 15 anos, como treineira, e sonha em cursar Medicina.

“Como eu já tinha uma bagagem muito grande de outros seis anos, eu me permitia estudar um pouco menos para não ter uma carga emocional tão grande, que a gente sabe que para quem presta Enem fica às vezes tudo muito pesado, você se cobra demais”, disse.

Danilo Oliveira Batista, de 35 anos, é mais um dos 12 estudantes que tirou nota máxima. Nascido em São Luís, ele explica que participa Enem desde que concluiu a faculdade de Odontologia, há dez anos, sempre sonhando em cursar Medicina.

“No começo, tive que reaprender vários conteúdos que já havia esquecido do ensino médio e também enfrentei dificuldades em algumas matérias”, afirma.

Camila Ellen Gonzaga, de 19 anos, é a única estudante pernambucana a tirar nota mil no Enem.

Desde 2022, quando se formou, Camila faz o Enem tentando um resultado melhor para pleitear uma vaga em medicina.

A estudante conta que recebeu um e-mail do Inep com a notícia, mas chegou a achar que era golpe. “Recebi um e-mail do Inep e achei que era golpe”, conta.

Moradora de Virginópolis, em Minas Gerais, Samille Malta, de 19 anos, foi a única aluna da rede pública a alcançar nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Ela diz que ficou surpresa com o resultado, já que redação não era a matéria em que tinha mais afinidade, e por ter mais facilidade com disciplinas de exatas.

“Fiquei muito feliz quando vi a nota, não esperava, então foi um choque”, conta.

Agora, a jovem nascida em Brockton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e radicada no Brasil, quer cursar medicina.

O mineiro Rafael Assunção, de 27 anos, também faz parte da lista dos 12 estudantes atingiram a nota máxima na redação. Ele já cursa o 9º período de Medicina em uma faculdade privada, mas o objetivo dele sempre foi conquistar uma vaga em uma faculdade pública.

“Acredito que a universidade pública é onde eu vou estar melhor colocado para seguir nessa carreira”, disse ele.

Assunção quer ser médico da família e comunidade e pretende atuar no Sistema Único de Saúde (SUS).

A paulista Sabrina Ayumi Alves, de 18 anos, de Araçatuba, foi a única candidata do estado a tirar nota mil na redação.

Ela conta que treinava textos toda semana, de diferentes temas, para se acostumar com a grafia das palavras, gramática e concordância.

Apesar de estar confiante com a prova e com o tema, devido às horas de estudo e graças ao apoio dos professores, a aluna destaca que não esperava uma nota tão alta e ficou surpresa com o desempenho.

Melissa Goelzer, de 19 anos, também conquistou nota máxima na redação. Natural da capital federal, a estudante sonha em cursar medicina e conta que ficou surpresa ao ver a nota.

“Eu estava com muito medo de tirar uma nota ruim, porque foi um tema um pouco difícil de desenvolver. […] Quando eu abri só vi o mil na minha cara, eu tomei um susto, já gritei para minha mãe e todo mundo começou a me abraçar”, diz Melissa.

A alagoana Marina Vieira Almeida Lima, de 17 anos, também conseguiu nota mil na redação do Enem. A estudante conta que o resultado foi reflexo de muito treino e apoio da família, professores e amigos. Ela quer usar a nota do Enem para cursar medicina e sonha em ser psiquiatra.

“Foi bastante exaustivo, foi muito tempo de estudo, muito choro e muitas vezes tive vontade de desistir de tudo, pois já estava exausta, mas meus pais sempre fizeram de tudo para que eu continuasse seguindo em frente”, conta.

O professor de redação Elivando Rodrigues, de 23 anos, foi o único cearense a conseguir nota máxima na redação do Enem.

Ele dá aulas online de preparação para a redação e conta que, por conta do trabalho, costuma fazer a prova todos os anos.

“Geralmente, eu testo alguma coisa que eu quero aplicar para os alunos. Então, eu testo para ver se funciona daquela forma, como é que a banca reage”, afirma. As informações são do portal de notícias G1.

