Celebridades “Eles não tinham relação de marido e mulher”, diz Leão Lobo sobre caso Gugu Liberato

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2020

Leão Lobo (foto) falou sobre a polêmica que envolve a herança e vida pessoal de Gugu Liberato Foto: Reprodução/Instagram

O jornalista e apresentador Leão Lobo falou sobre a polêmica que envolve a herança e vida pessoal de Gugu Liberato. “Eu convivi com o Gugu há anos, ele era meu amigo há 16 anos. Ficamos amigos fazendo teatro. Eu acompanhei a história toda, ele nunca foi casado com ela, nunca tiveram uma relação marido e mulher. Eles tiveram filhos, fizeram um acordo. Eu estive no nascimento dos filhos deles. Ele sempre super respeitoso com ela e agradecido por ela ter topado o acordo”.

Quanto a indenidade revelada de Thiago Salvativo, companheiro de Gugu por oitos anos, Leão deu sua opinião sobre o caso: “Eu acho nojento essa exposição. Eu acho que jornalista que tira as pessoas do armário, acho uma coisa nojenta, ainda mais quando a pessoa está morte, mas é ruim tirar do armário em qualquer momento. Uma pessoa que a vida toda foi reservada. A vida de Gugu foi toda pautada em agradar o pai e mãe dele”, conclui Leão Lobo.

