Política “Eles querem que eu tenha uma condenação”, afirma Bolsonaro em ato no Rio

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Ex-presidente participou de manifestação em Copacabana que pediu anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sugeriu, em ato pela anistia aos envolvidos nos ataques extremistas de 8 de janeiro de 2023, que o objetivo das autoridades é condená-lo. A manifestação ocorreu neste domingo (16), no Rio de Janeiro.

“O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse ao lado deles”, afirmou.

Antes, o ex-mandatário falou sobre sua inelegibilidade, determinada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Como viram que a questão da inelegibilidade dá para ser alterada. Afinal de contas, me tornaram inelegíveis por quê? Pegaram dinheiro na minha cueca? Alguma caixa de dinheiro no meu apartamento? Algum desfalque em estatal? Porque me reuni com embaixadores e, a outra, porque subi no carro de som do Silas Malafaia”, disse.

Tentativa de golpe

O ex-presidente também falou sobre a investigação da suposta trama golpista no País, durante o ato na orla de Copacabana. Bolsonaro é um dos 34 denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por estimular e realizar ataques contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito.

“Quando eles querem me tirar por uma condenação, já que a inelegibilidade está ameaçada para eles, inventam uma historinha de golpe. Que golpe é esse que eu tenho que provar que não dei? Tem que ser o contrário, eles têm que provar que eu tentei”, disse.

