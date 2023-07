Esporte “Eles vão ter que aguentar de novo”, diz Neymar sobre Copa do Mundo de 2026

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2023

Neymar terá 34 anos em 2026 Foto: Lucas Figueiredo/CBF Neymar terá 34 anos em 2026. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Em bate-papo no podcast “Que Papinho!”, do streamer Casimiro Miguel, o atacante Neymar, do PSG, falou sobre sua intenção de participar da próxima Copa do Mundo, em 2026. A competição será disputada no Canadá, Estados Unidos e México.

O camisa 10 comentou que quase desistiu após a derrota nos pênaltis para a Croácia, que culminou na eliminação do Brasil do Mundial no Catar, em 2022. Naquele jogo, Neymar marcou e o Brasil ganhava por 1 a 0 na prorrogação. A Croácia empatou e levou a disputa para os pênaltis, quando a Seleção Brasileira foi eliminada por 4 a 2.

“No pós-Copa eu não queria [disputar mais uma Copa do Mundo]. Não por passar pela dor de perder e tudo mais, mas sim por ver minha família sofrendo muito. Isso pesa bastante. Mas eles vão ter que aguentar de novo (risos)”, disse.

Ainda sobre a eliminação nas quartas de final da Copa, Neymar contou que o gol dos croatas na prorrogação foi uma surpresa.

“Foi um balde de água fria. Eu não acreditava que a gente tinha tomado aquele gol, porque eu olhei e faltavam quatro minutos. Foi a derrota mais dolorida que eu vou ter na carreira, com certeza”, contou.

“Chorei durante uns cinco dias seguidos. Porque dói muito, né? Teu sonho ir embora do nada assim, do jeito que foi. Eu preferia muito bem não ter feito o gol, ficado 0 a 0 e ter perdido nos pênaltis. […] Foi o pior momento da minha vida. Depois daquilo, a gente teve que voltar para o hotel e não sabíamos o que iríamos fazer no dia seguinte. Parecia um velório. Um clima completamente pesado.”

Neymar terá 34 anos em 2026, durante a Copa do Mundo. O atleta soma três participações em Mundiais – 2014 no Brasil, 2018 na Rússia e 2022, no Catar.

Messi

A última edição da Copa do Mundo foi vencida pela Argentina de Lionel Messi, ex-companheiro de Neymar no PSG. O craque contou que ficou feliz ao ver a vitória do amigo.

“O futebol foi justo. Falei com ele [Messi] antes da final, que estava torcendo por ele, porque ele tinha que fechar com chave de ouro. Fiquei muito contente por ele. O futebol ficou feliz”, finalizou.

