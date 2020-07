Celebridades Eliana reencontra os filhos após se recuperar do coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apresentadora de 46 anos ficou isolada em um quarto de sua casa enquanto se recuperava do novo coronavírus Foto: Reprodução Apresentadora de 46 anos ficou isolada em um quarto de sua casa enquanto se recuperava do novo coronavírus. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A apresentadora Eliana, de 46 anos de idade, reencontrou os filhos após se recuperar da Covid-19. Ela estava isolada desde o dia 26 de junho, em um quarto da casa onde mora com o marido, Adriano Ricco, e os dois filhos, Arthur, de 8 anos, e Manuela, que completa 2 anos em setembro.

“O dia foi agitado, começou com a Manu na porta do meu quarto perguntando: ‘Mãe? O coronga foi embora?’ e logo Arthur também apareceu perguntando se podia abraçar. Foi um alívio estar com saúde ao lado deles. Mesmo na fé de que tudo ficaria bem, chorei algumas vezes por não poder colocá-la pra dormir e ele por me emocionar com os bilhetinhos e desenhos. Meu marido e minha irmã foram meu porto seguro nesta missão de cuidar, zelar e dar toda a atenção as crianças na minha ‘ausência'”, começou Eliana, ao postar uma foto abraçada aos dois filhos.

“Cuidaram também de mim com toda paciência. É importante eleger uma pessoa que não esteja no grupo de risco para levar e trazer comida para o ‘isolado’ não circular pela casa. Usei máscara o tempo todo, tomei muita água, fiz aromaterapia com óleos naturais para acalmar, li, orei, meditei, ouvi músicas para relaxar, escrevi e gravei alguns áudios contando meus sentimentos durante este isolamento e agradeci. Aliás este é o motivo desta fotinho divertida com meus amorinhos. Agradecer!! Muito obrigada por tanto carinho e mensagens” completou a apresentadora.

“Segui na fé e o amor foi o melhor remédio para minha recuperação. Obrigada, marido querido, por estar comigo em mais um desafio de nossa jornada. Obrigada, minha irmã, foi muito gratificante poder conviver com você e me deixar cuidar como antigamente quando morávamos juntas e éramos crianças. Amo vocês!! Amo mais do que consigo expressar. Obrigada a todos que, de uma maneira ou de outra, torceram por minha recuperação. Uma boa noite e que Deus abençoe todas os enfermos e familiares do nosso País. Saúde e amor!! Beijo na família”, finalizou a loira.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades