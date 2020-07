Magazine Mara Maravilha celebra a maternidade aos 52 anos: “Agora sei o que é viver”

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Apresentadora adotou Benjamin, de 2, com o marido, Gabriel Torres, no fim de março. (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 52 anos, a apresentadora do SBT Mara Maravilha afirma estar “nas nuvens”, apesar do caos provocado pela pandemia do novo coronavírus. É que ela e o marido, Gabriel Torres, de 31, adotaram o primeiro filho, Benjamin, de dois anos, recentemente, depois de uma longa espera na fila de adoção.

“Estou nesse isolamento. O negócio está todo diferente, mas com fé em Deus, acredito que vamos superar. Tem uma palavra da Bíblia que diz: ‘todas as coisas cooperam para aqueles que creem em Deus’. O Benjamin chegou para a gente em janeiro, teve o carnaval que a gente não participa, por causa da religião, e em março ele fez dois aninhos”, recorda ela, que é evangélica e cantora gospel.

Mãe de primeira viagem, ela está curtindo cada minuto ao lado do filho na casa onde mora com o marido em Barueri (SP), há três meses. “Todo dia tem sentido para mim, nenhum dia é em vão. Agora sei o que é viver… Independentemente do que aconteceu, tudo valeu a pena”, derrete-se.

“O Benjamin ainda dorme no quarto comigo e com o Gabriel porque é muito pequeno, mas tem o quarto dele montado, lindo, todo decorado”, acrescenta, dizendo que o isolamento forçado pelo novo coronavírus a favoreceu. “Tive tempo para ver tudo do Benjamin nos mínimos detalhes. Tirei licença-maternidade e uni o útil ao agradável. Mas a gente tem que trabalhar também”, destaca.

“Na primeira vez que vimos o Benjamin foi amor à primeira vista. Porque quando a assistente social nos ligou, já estávamos há quase quatro anos na fila da adoção. O céu se abriu para a gente quando ela falou: ‘mãe, esse é o filho de vocês’. Foi muito tempo de adaptação, porque ele estava com meses quando o conhecemos. Quando o Benjamin veio para casa, nós nos conscientizamos que nós mesmos íamos cuidar dele.”

