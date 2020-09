Esporte Eliminatórias: Conmebol confirma datas e Fifa garante força máxima

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Phillipe Coutinho e Neymar em participação de jogo pela Seleção Brasileira. Foto: Arquivo/Divulgação/CBF Phillipe Coutinho e Neymar em participação de jogo pela Seleção Brasileira. (Foto: Arquivo/Divulgação/CBF) Foto: Arquivo/Divulgação/CBF

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) confirmou a realização das duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nos dias 8 e 13 de outubro. As datas foram ratificadas em uma reunião, por videoconferência, que também reuniu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e os mandatários das associações da América do Sul, como a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Um novo encontro está previsto para a próxima quinta-feira (17).

O Brasil estreará nas eliminatórias diante da Bolívia, em casa. Em seguida, enfrentará o Peru, em Lima. Segundo o comunicado divulgado pela Conmebol nesta terça-feira (15), Infantino garantiu que a Fifa “fará cumprir os regulamentos que obrigam os clubes a liberarem os jogadores a favor de suas respectivas seleções” para que “cada uma delas possa dar o seu máximo potencial na competição”. A nota também diz que medida atende um pedido das confederações sul-americanas.

Isso significa que os atletas que atuam no exterior e forem convocados terão de ser liberados por seus clubes para as eliminatórias, o que pode gerar um impasse, pela necessidade de que cumpram uma quarentena ao retornarem aos países onde moram, devido à pandemia de coronavírus. Com isso, o desfalque aos respectivos times pode ir além do período destinado aos jogos de seleções, a chamada data Fifa.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), entre os 10 países com mais casos da doença no mundo, cinco estão na zona de abrangência da Conmebol: Brasil, Peru, Colômbia, Argentina e Chile. Em maio, a OMS apontou a América do Sul como novo epicentro mundial do vírus.

Em março, quando a realização das partidas ainda não tinha sido alterada pela pandemia, o técnico Tite chamou 24 atletas para os duelos com Bolívia e Peru, sendo que 17 atuavam no exterior. Se o treinador fosse repetir a lista agora, seriam 18, já que o atacante Everton, à época no Grêmio, transferiu-se para o Benfica (Portugal). Já no caso de atletas que jogam no Brasil, os compromissos pelas eliminatórias deverão desfalcar as equipes do Campeonato Brasileiro entre a 14ª rodada (marcada para 7 de setembro) e a 16ª rodada (14 de setembro).

