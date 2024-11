Futebol Eliminatórias da Copa: como está a Seleção Brasileira e os principais jogos

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

O Brasil está na quarta colocação das Eliminatórias, com 16 pontos. Foto: Reprodução O Brasil está na quarta colocação das Eliminatórias, com 16 pontos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Seleção Brasileira volta a campo nesta quinta-feira (14), fora de casa contra a Venezuela, às 18 horas (horário de Brasília), no estádio Monumental de Maturín. O duelo é válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, que vai acontecer no Canadá, Estados Unidos e México.

O time de Dorival Júnior tenta embalar a terceira vitória consecutiva na competição. Na última Data Fifa, em outubro, a Seleção Canarinho derrotou o Chile, fora de casa, por 2 a 1, e o Peru, por 4 a 0, atuando no estádio Mané Garrincha.

O Brasil está na quarta colocação das Eliminatórias, com 16 pontos. A equipe brasileira tem uma campanha até o momento de cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Os seis primeiros colocados das Eliminatórias garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2026. Já o sétimo colocado disputa uma repescagem mundial.

Atual campeã do mundo, a Argentina lidera as Eliminatórias, com 22 pontos. A Colômbia ocupa a segunda posição, com 19 pontos. O Uruguai é o terceiro colocado, com 16 pontos. Os uruguaios levam vantagem sobre os brasileiros nos critérios de desempate. Na quinta-feira, a Argentina visita o Paraguai; e a Colômbia desafia o Uruguai no estádio Centenário na sexta-feira (15).

A Seleção Brasileira busca uma vitória sobre a Venezuela para encostar nos líderes das Eliminatórias. O time venezuelano está na oitava posição, com 11 pontos.

“A Venezuela está invicta dentro do seu estádio, jogando com muita propriedade, e nós teremos um compromisso difícil. Porém, acredito que estejamos ainda melhores preparados do que nas partidas anteriores”, disse o técnico Dorival Júnior.

“Espero que nós possamos aproveitar tudo aquilo que foi feito nos dois jogos anteriores. Tiramos coisas positivas e vamos levar para uma partida tão importante”, complementou o treinador.

Depois do compromisso contra a Venezuela, o Brasil joga na próxima terça-feira (19), contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Eliminatórias pelo mundo

As Eliminatórias asiáticas serão retomadas nesta Data Fifa. A competição é dividida em três grupos. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo A, o Irã joga nesta quinta-feira, às 9 horas (de Brasília), fora de casa, contra a Coreia do Norte. Primeira colocada do Grupo B, a Coreia do Sul enfrenta o Kuwait, fora de casa, quinta, às 11 horas (de Brasília). Já o Japão é o líder do Grupo C e encara a Indonésia, longe de seus domínios, na sexta-feira, às 9 horas (de Brasília).

Na Oceania, a segunda rodada das Eliminatórias será disputada nesta Data Fifa. As seleções estão divididas em dois grupos. Os dois primeiros de cada chave vão para o Mundial de 2026. Pelo Grupo A, na quinta-feira, a seleção de Ilhas Salomão encara a Nova Caledônia. No mesmo dia, Papua Nova Guiné enfrenta Fiji. Já pelo Grupo B, na quinta, Samoa enfrenta o Taiti. Na sexta-feira, a Nova Zelândia recebe a equipe de Vanuatu.

