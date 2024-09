Política Elon Musk ameaça fazer “apreensão recíproca” de ativos do governo brasileiro

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

Palácio do Planalto não comentou postagem feita pelo bilionário dono do X. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O bilionário e empresário Elon Musk ameaçou apreender ativos do governo brasileiro em uma resposta ao bloqueio do X (antigo Twitter) e de contas da Starlink, serviço de internet via satélite do grupo SpaceX. “A menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos apreensão recíproca de ativos do governo também”, ameaçou ele, em seu perfil no X, nessa segunda-feira (2), sem dar mais detalhes. A Presidência da República disse que não vai comentar.

Conforme reportagem do Estadão/Broadcast, não se trata de equipamentos, mas as contas que foram bloqueadas por conta da suspensão do X no Brasil após o bilionário descumprir a ordem de nomear um representante para ser o responsável pela empresa no País.

A mensagem de Musk acompanha um vídeo da rede americana CNN que mostra a apreensão do avião do ditador venezuelano Nicolás Maduro, na República Dominicana, pelo governo dos Estados Unidos. “Espero que Lula goste de voar em avião comercial”, ironizou o bilionário, na mesma postagem.

Pela manhã, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o X no Brasil e fixou multa diária de R$ 50 mil para quem usar VPN para burlar o bloqueio.

Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse à CNN Brasil ter ficado “satisfeito” com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, de bloquear as operações do X no Brasil.

“A Justiça brasileira pode ter dado um importante sinal de que o mundo não é obrigado aguentar o vale tudo de extrema direita de [Elon] Musk só porque ele é rico”, afirmou Lula, referindo-se ao dono da plataforma.

O presidente comentou a decisão de Moraes e minimizou prejuízos aos usuários. De acordo com ele, milhões de pessoas estão procurando redes sociais de perfis semelhantes, que oferecem o mesmo serviço do X.

Na avaliação de Lula, a decisão de Moraes pode servir de exemplo para outros países que também sofrem com fake news e com o que ele considera ser “interferência e militância política” do empresário.

Para o presidente, a maioria da imprensa internacional entendeu o banimento do X como uma afirmação de soberania do Brasil, após descumprimentos de Musk às ordens expedidas pelo STF.

