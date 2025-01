Mundo Elon Musk ameaça senadores que não votarem a favor dos escolhidos para o secretariado de Donald Trump

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2025

Dono da Tesla, X e SpaceX destinou R$ 200 milhões à campanha do republicano e agora tem cargo no governo do país. (Foto: Arquivo/Quora)

O bilionário Elon Musk ameaçou retaliar senadores que não aprovarem os indicados de Donald Trump para compor o secretariado do novo governo. As informações foram reveladas pela revista “Time”. Mais de 50 nomes foram escolhidos pelo novo presidente mas precisam do sinal-verde dos parlamentares. A maior parte das indicações corresponde a secretários, que ocupam cargos equivalentes ao de ministros de Estado no Brasil.

Até agora, apenas Marco Rubio foi confirmado pelo Senado como secretário de Estado. Os demais indicados ainda estão passando por sabatinas ou aguardam a votação na Casa.

Segundo a revista “Time”, Musk prometeu usar um Super Comitê de Ação Política, também chamado de “Super PAC” nos Estados Unidos, para financiar outros candidatos e barrar a reeleição dos senadores que votarem contra os nomes indicados por Trump.

Pouco mais de um terço do Senado dos Estados Unidos será renovado nas eleições de 2026. A maioria dos cargos em disputa está atualmente nas mãos de republicanos.

“Essa é a realidade que todos esses viverão nos próximos anos”, disse uma fonte próxima a Trump, segundo a “Time”. “Todos acabam entrando na linha no final das contas.”

Atualmente, o Partido Republicano, de Trump, ocupa 53 das 100 cadeiras do Senado, o que pode facilitar a aprovação das indicações. No entanto, alguns nomes propostos pelo presidente enfrentam resistências internas. É o caso de Pete Hegseth, indicado para a Defesa. Veterano da Guarda Nacional, ele ganhou fama como apresentador de TV

Hegseth foi alvo de uma série de acusações nos últimos meses. Na mais recente, revelada na terça-feira (21), uma ex-cunhada dele afirmou a senadores que o indicado por Trump abusou de sua segunda ex-esposa. Autoridades de segurança também acreditam que ele não seja qualificado para comandar o Pentágono.

Diante das ameaças de Musk, uma senadora republicana que havia se mostrado cética em relação à indicação de Hegseth resolveu apoiá-lo publicamente. O bilionário Musk é dono da Tesla, do X e da SpaceX. Agora, também chefia o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e terá o desafio de analisar os gastos do governo e promover cortes no orçamento.

Apoio e conflito de interesses

Musk é visto como uma peça importante na vitória de Trump na eleição do ano passado. De acordo com a agência de notícias Associated Press, o empresário investiu cerca de US$ 200 milhões na campanha do republicano.

Especialistas e críticos apontam o risco de conflito de interesses na relação de Musk com o governo. Isso porque o empresário terá acesso a dados de agências federais ao mesmo tempo em que suas empresas prestam serviços para o governo. (Com informações de O Globo)

